Világbajnok a női kardcsapat

Aranyérmet nyert a magyar női kardcsapat a hongkongi vívó-világbajnokságon.

A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott és egy tussal nyert.

Az aranyért a kínaiakkal csapott össze, s visszafogott kezdés után átvette az irányítást, fordított és 45-41-re győzött.

A magyarok 2022-ben és 2023-ban is győztek. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok. Tavaly bronzéremmel zárt a magyar válogatott Battai, Szűcs, Katona, Pusztai Liza összeállításban.

A női kardozók a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban bronzérmes lett egyéniben Battai és a tőröző Dósa Dániel. (MTI)