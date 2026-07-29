Windisch László normálisnak tartja, hogy vitája van a kormánnyal, nem tervez lemondani

„Nem gondolom, hogy jó döntés lenne lemondani, és azt sem gondolom, hogy ilyen eltávolításra sor fog kerülni. Hiba lenne a mindenkori ÁSZ-elnöknek amiatt lemondania, hogy a mindenkori miniszterelnök éppen lemondásra szólítja fel. Magának a számvevőszéknek a műfaja olyan, és a Számvevőszék elnökének a munkája olyan, hogy szükségszerűen együtt jár egy hasonló jellegű konfliktussal. Tulajdonképpen a dolgok normális menete az, hogy van egy vitája a mindenkori kormánnyal” - mondta Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke a 24.hu-nak. Majd hozzátette, hogy szerinte akkor sem lenne kényelmesebb a helyzete, ha máshogyan alakul a tavaszi választás eredménye, mert szerinte néhány miniszter személyes sérelemként élte meg a Számvevőszék vizsgálatait.

Windisch László, az Állami Számvevõszék elnöke Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Magyar Péter miniszterelnök már a választási kampányban többek között Windisch Lászlót is belevette abba a felsorolásba, amiben Sulyok Tamás és Polt Péter mellett azok az „Orbán-bábok” szerepeltek, akiket leváltanak a kormányváltás után. Múlt héten a miniszterelnök bejelentette, hogy teljesen felülvizsgálják az Állami Számvevőszék működését. Erre Windisch László azzal reagált, hogy „az ÁSZ nem a kormány alá rendelt szerv, a demokratikus hatalommegosztás rendszerében nem a végrehajtó hatalom része, hanem az Országgyűlés szerve, ezért az ÁSZ működésének felülvizsgálatára egy demokratikus alkotmányos rendszerben a Kormány nem jogosult. Az ÁSZ ellenőrzi a kormányt, nem a kormány az ÁSZ-t”.