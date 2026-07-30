Ahogy eltörölték az állami üzemanyagár-kedvezményt, kilőtt az infláció Németországban

Meglepően nagyot emelkedett az infláció Németországban, miután a kormány júliustól kivezette az úgynevezett „Tankrabatt-ot”, az üzemanyagokra kivetett adók állami kedvezményét. Az áruk és szolgáltatások júliusban átlagosan 2,8 százalékkal drágultak az előző év azonos hónapjához képest. Júniusban ez a szám még 2,3 százalék volt és csökkenő tendenciát mutatott. A júliusi 2,8 százalék természetesen még csupán a Szövetségi Statisztikai Hivatal becslése, de erősen valószínű, hogy ennyit mutat majd az inflációs adat és ez azt is jelenti, hogy nagyobb lesz a vártnál. A Tankrabatt értelmében az ásványolajadót májustól két hónapra literenként bruttó 17 centtel csökkentették, ez ért véget most.

„Világos volt, hogy önmagában a tankolási kedvezmény megszűnése több mint tízszázalékos árugráshoz vezet a benzinárak esetében” – mondta Daniel Hartmann, a Bantleon vagyonkezelő vezető közgazdásza a Der Standardnak. „Ezt most a tartományi adatok is megerősítették.” Bajorországban például jó 21 százalékkal kellett többet fizetni az üzemanyagért, mint 2025 júliusában.

Az energia 8,3 százalékkal drágult az előző év azonos hónapjához képest a júniusi 3,4 százalék után. Az élelmiszerekért ismét átlagosan 0,4 százalékkal kellett többet fizetni. A szolgáltatásokért, például biztosításokért vagy utazásokért 2,9 százalékkal kértek többet. Az élelmiszerek és energia nélküli árak, az úgynevezett maginfláció, 2,4 százalékkal emelkedtek. Júniusról júliusra a fogyasztói árak összességében 0,8 százalékkal nőttek.

(Der Standard)