Amerika megint támadja Iránt

Az Egyesült Államok újabb légitámadást indított Irán ellen, közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM).

A csapássorozat az irányítótörzs szerint washingtoni idő szerint este nyolc órakor kezdődött, „erőteljes válaszként” a közel-keleti amerikai támaszpontokkal szembeni keddi iráni offenzívákra.

A CENTCOM szintén szerdán közölte, hogy az iráni kikötők és partvidék teljes blokádjának részeként a zárlat újbóli bevezetése óta már húsz kereskedelmi hajót tartóztattak fel, kettőt pedig erővel állítottak meg.

Donald Trump szerdán újságírók előtt ígérte be az újabb légitámadást azzal, hogy „most mi jövünk, hogy lesújtsunk rájuk”. Arra is utalt, hogy zajlanak egyeztetések iráni tisztségviselőkkel, „meglátjuk, sikerül-e velük egy ponton megállapodni”.

Egyben emlékeztetett arra, hogy az amerikai erők felé kedden kilőtt öt ballisztikus rakéta mindegyikét megsemmisítették, egyik sem ért célt.

Arra az amerikai sajtóértesülésre reagálva, hogy Kína rakétaindító állásokat szállíthat Iránnak, Donald Trump kétségét fejezte ki, és megjegyezte: ha így lenne, az csalódottsággal töltené el, a kínai államfő ugyanis korábban ígéretet tett arra, hogy nem fogják fegyverzettel támogatni Teheránt. Emlékeztetett arra, hogy Hszi Csin-ping szeptemberben Washingtonba látogat, viszonozva az amerikai elnök tavaszi pekingi útját.

Donald Trump azt szorgalmazta, hogy a kongresszus előtt fekvő oroszországi szankciós törvénycsomagba Iránt is foglalják bele, és a szankciók mellett másodlagos vámokkal is sújtsák. Utóbbi azt jelentené, hogy az Egyesült Államok büntetővámot vet ki azon országokra, amelyek Iránnal üzletelnek. (MTI)