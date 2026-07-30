Belátták, hogy ez így nem megy, a Fidesz parlamenti képviselőinek tizedét még idén lecserélik

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Látványosan nem vált be az a képviselői gárda, amelyiket a Fidesz április végén a parlamentbe küldött. Úgy tudjuk, ezért az év végéig jelentősen átgyúrnák a Fidesz parlamenti frakcióját, és várhatóan megszabadulnak azoktól, akik a 12 éves korlátozás miatt „már nem látnak perspektívát” a munkájukban, és ez az aktivitásukra is kihat.

Pedig már ők sem pontosan azok az emberek, akiknek a Fidesz országos listája alapján kellett volna bejutnia. A választási vereség után az addigi pártelit nagy része inkább fel sem vette a listás helye alapján járó mandátumát. Orbán Viktor akkor ezt azzal magyarázta, hogy „akik most bejutottak a parlamentbe, azok nem azok az emberek, akikre ott szükségünk lesz”, mert ők a Fidesz győzelme esetén tudtak volna jól dolgozni a parlamentben, ezért „másfajta emberek kellenek, másfajta képességek, másfajta képviselők”. Azóta Gulyás Gergely július közepén lemondott a frakcióvezetésről, két nappal kéősbb Szijjártó Péter pedig a képviselői mandátumáról is lemondott, hogy a BYD középvezetője legyen.

Most a frakción belül azzal számolnak, hogy a papíron 44 tagú képviselőcsoport 10–15 százalékát lecserélnék.

Akik hiányoznak a szavazások jelentős részéről, azokkal az új frakcióvezetés hamarosan átbeszéli, hogy biztosan „belefér-e az életükbe, hogy parlamenti képviselők legyenek”. Ilyen elbeszélgetésre számíthat többek között Lázár János is, aki ahhoz képest, hogy a kampány fő arca volt, a vereség óta parlamenti fantommá változott.