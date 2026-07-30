Bojkottálják a világbajnokságot az európai válogatottak, ha a FIFA nem tesz le a privatizációs terveiről

„Az UEFA és 55 tagországának labdarúgó-szövetsége egységesen lép fel. Egyhangúlag és egyértelműen elutasítjuk a FIFA azon javaslatát, hogy a Világbajnokság és más FIFA-versenyek tulajdonosi részesedését magánbefektetőkre ruházzák át” – így kezdődik az UEFA, az Európai Labdarúgó-szövetség csütörtöki közleménye.

Itt arra utalnak, hogy a FIFA, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség vezetése egy olyan tervvel állt elő, amely szerint privatizálná a tevékenységének jelentős részét. A tervről Szily László írt a 444-en szerdán, ahol Infantino-tervként hivatkozott rá, hisz az ötlet Gianni Infantino FIFA-elnöktől származik. Idézet a cikkből:

De mi is az Infantino-terv pontosan?

A FIFA létrehozna egy 100 százalékos tulajdonában álló céget FIFA Forward Enterprises (FFE) néven, amibe bevinné a szervezet kereskedelmi jogait és minden bevételt generáló üzleti tevékenységét, legnagyobb falatként a férfi- és női világbajnokságok és a FIFA Klubvilágbajnokság megrendezését. Majd ennek a cégnek a 21 százalékát eladná külső befektetőknek. Nem is akárkinek: a FIFA ötödének megvétele iránt érdeklődő befektetőcsoportot az a Thrive Eternal nevű befektetési társaság vezeti, amit Joshua Kushner alapított. Ő a tágabb Trump család tagja, mivel a testvére, Jared Kushner az elnök lányának, Ivanka Trumpnak a férje. Jared Kushner pedig nem sima vej: informális és hivatalos tanácsadóként az első és második Trump-adminisztráció meghatározó figurája. A tranzakcióban a FIFA pénzügyi tanácsadója az amerikai JP Morgan bank.

Trump átveszi a frissen és alighanem miatta alapított FIFA Békedíjat Gianni Infantinótól tavaly decemberben Fotó: Saul Loeb/AFP

Kinek lenne ez jó üzlet?

A terv egyik rögtön szemet szúró érdekessége, hogy a FIFA előre közölte, hogy mekkora összeget vár az új cég részvényeinek 21 százalékáért. 3,15 milliárd eurót, dollárban 4,2 milliárdot. Ez egyfelől szokatlan, másfelől a vevőnek kedvez. Ezen a ponton érdemes számolgatni kicsit. A The Athletic cikke szerint a FIFA a most lezárult, négyéves vb-ciklus alatt durván 15 milliárd dolláros kereskedelmi bevételre tett szert. (Ez egyelőre csak becslés.) Ennek a 21 százaléka 3,15 milliárd dollár. Vagyis ha a világszervezet bevételei a most induló ciklusban változatlanok maradnának, a 4,2 milliárd dollárt kifizető befektetők négy év alatt megkeresnék a befektetésük háromnegyedét, és még kábé másfél év elteltével visszajönne a teljes befektetett összeg, és onnan minden cent tiszta nyereség lenne, a megszerzett tulajdonrész értékéről nem is beszélve.

Bojkott

Mindennek kapcsán most az UEFA ezt írja: „A Világbajnokságot nem lehet befektetési termékként kezelni. Ez a labdarúgás egyik legnagyobb sportöröksége. Játékosok, nemzeti válogatottak és szurkolók generációi építették fel minden kontinensen. Egyetlen részét sem szabad soha magánbefektetőknek kiszolgáltatni.

A Világbajnokság nem eladó.

Felelőtlen és védhetetlen, hogy egy a labdarúgás számára ekkora jelentőséggel bíró javaslat titokban fogant meg, és úgy jutott el a jóváhagyás küszöbére, hogy semmilyen érdemi egyeztetés nem történt azokkal, akikre a játék gondozása van bízva. Ez nem pusztán egy súlyos vezetői kudarc, hanem a FIFA, mint a világ labdarúgásának letéteményese, kötelességének cserbenhagyása. A nemzeti szövetségek világszerte most egy ultimátummal szembesülnek: vagy elfogadják a labdarúgás legnagyobb versenyeinek visszafordíthatatlan kisajátítását, vagy viselik a következményeket. Ez nem egy „demokratikus döntés”, hanem megfélemlítésen alapuló irányítás – egy olyan kényszerítő cselekedet, amely méltatlan a globális játék felügyeletével megbízott intézményhez.”

Az UEFA szerint ennek a modellnek nincs helye a világ futballjában. „A labdarúgás jövőjét nem diktálhatják azoknak az elvárásai, akiknek elsődleges kötelessége a pénzügyi megtérülés maximalizálása. A nemzeti szövetségek, bajnokságok, klubok, játékosok és szurkolók érdekei sem rendelhetők alá a befektetői haszonnak. A futball nem zálogosíthatja el a jövőjét pénzügyi nyereségért” – írják.