Budapesten lekapcsolják a díszkivilágítást, ha leáll a Paksi Atomerőmű

Csütörtökön, miután kiderült, hogy biztosan le kell állítani a Paksi Atomerőművet, Karácsony Gergely a következőt posztolta:

„Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. Arra utasítottam a Budapesti Közműveket, hogy készüljön fel arra: a Paksi Atomerőmű leállása esetén, a leállás idejére ne kapcsolja fel a díszvilágítást az általa kezelt több mint 300, díszkivilágítással rendelkező épületen. Fontos: ez a közvilágítást természetesen nem érinti. A díszvilágítás elhagyásával, amely éppen az energiafelhasználás szempontjából kritikus időszakot érinti, jelentős mennyiségű energia takarítható meg. Ezért a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló megtakarításra kérem. A látvány ugyan szerényebb lesz egy ideig, de több energia marad a létfontosságú célokra, és most nincs ennél fontosabb. Erről is beszélek hamarosan az ATV-ben.”