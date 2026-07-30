Döntött a kormány az oktatásirányítás teljes átalakításáról, háttérintézménnyé fokozzák le a Klebelsberg Központot

A kormány döntött az oktatásirányítás teljes átalakításáról: a Klebelsberg Központ középirányítói funkciója megszűnik és kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz – közölte Magyar Péter csütörtökön a Facebook-oldalán. Az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a múlt héten nevezte ki a Klebelsberg Központ új vezetőjét, Sinka Editet, aki már új szemlélettel vezeti a szervezetet.

A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt, akik öt évre kapnak majd megbízást. A döntésekbe a polgármestereket is bevonják, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. A kormány szerdai döntése nyomán az oktatás végre meg fogja kapni azt a figyelmet és megbecsülést, amelyet megérdemel, mondta Magyar Péter.

„Az elmúlt két hónapban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium által lefolytatott átvilágítás azt is világossá tette, hogy a problémák sokkal nagyobbak annál, mint azt korábban gondoltuk. Az átvilágítás során döbbenetes gyakorlatokra bukkantunk. A tankerületeknek több esetben a bérekre és más személyi juttatásokra szánt kerethez kellett hozzányúlniuk azért, hogy ki tudják fizetni az iskolák mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat” – fogalmazott a miniszterelnök.