Emberhátrányban jutott tovább a Fradi a holland Twente ellen az Európa-ligában

Szeretettel köszöntöm kedves olvasóinkat a Groupama Arénából, ezek szerint már a focit elérte a rendszerváltás. Nem, nem arról van szó, hogy Kubatov Gábor már nem a Fradi elnöke, csupán annyi, hogy impulzív ötletnek engedve teszteltem az FTC-t. Azt a sűrű közpénzmilliárdokkal megsegített Fradit, amivel a szerkesztőségünk kommunikációja így nézett ki a klubot szinte sajátjaként vezető, érzékeny Kubatov Gábor elnöksége alatt.

A klub általános válasza lapunk kérdéseire:

„Köszönjük megtisztelő érdeklődését, de a 444.hu-val – semmilyen módon - nem kívánunk együttműködni.”

A klub válasza az elutasított akkreditációs kérelemre:

„Érvényben lévő Akkreditációs szabályzata alapján „az FTC, mint az adott esemény szervezője, fenntartja a jogot arra, hogy minden olyan akkreditációs kérelmet – indoklás nélkül - elutasítson, amelynek benyújtója korábban a klub hírnevét, üzleti és egyéb érdekeit sértő tartalmat tett közzé, osztott meg.”

Még egy sablon válasz az érdeklődésünkre:

„Már többször jeleztük, hogy a 444.hu nevű internetes platformmal nem kívánunk együttműködni. Önöket nem érdekli a valóság, az FTC-vel készített anyagok kizárólag eszközül szolgálnának egyoldalú és elfogult tájékoztatási céljainak.”

Amikor megkérdeztük, hogy milyen cikkekre gondolnak, arra sosem érkezett válasz. Nemcsak mi jártunk így, több szerkesztőség is. Igaz, Kubatov nemcsak a független sajtó ellen vívott hidegháborút, megsértődött az állami kézben lévő Nemzeti Sportra is, pedig annak főszerkesztője akkor még Orbán Viktor udvari sportújságírója, Szöllősi György volt.

Most viszont úgy kaptunk akkreditációt a Fradi-Twente Európa-liga selejtezőre, mintha az elnök úrral együtt őrizünk volna zebrát Hatvanpuszta mellett vagy közösen tervezgettük volna, hogy mire költsük el a Fradivárosra adott 25 milliárd közforintot. Kár, hogy nem jöhettünk korábban, akkor már hamarabb összefuthattunk volna a VIP-be tartó Deák Dániellel, a Medián számainak szakértőjével.

A Fradi kettős győzelemmel kezdett az Európa-liga első fordulójában, a szerb Vojvodinát búcsúztatta. A második kör első meccsén, Hollandiában is nyert a Twente ellen 2-1-re. A visszavágón a két magyarral felálló (Dibusz, Osváth) Fradi az egygólos előny ellenére agresszívebben kezdett a hollandoknál, az első komolyabb helyzetéből pedig gól is lett. Zacchariasen tört kapura, buktatták a 16-oson belül, a 11-est Raemaekers értékesítette a 22. percben (1-0). Ezzel kétgólos lett az FTC előnye, a játék addigi képe alapján sima Fradi továbbjutás volt várható, de a 33. percben Rommens gondoskodott arról, hogy maradjanak izgalmak. A pálya közepén, teljesen feleslegesen taposta meg Zerruki bokáját. A bíró elsőre sárgát adott, aztán VAR-ozás után kiállította a Fradi belga játékosát.

Rommens idő előtt távozik Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az emberelőnyt a Twente mezőnyfölénnyé alakította, be is nyomta a Fradit a kapu elő, de a próbálkozásaik vagy elkerülték a kaput vagy blokkolták a lövéseket. Úgy mentek szünetre a csapatok, hogy a hollandok nem találták el a Fradi kapuját, az FTC őrizte a kétgólos előnyét.

A második félidő elején a Fradi az emberhátrány ellenére gyorsan elrendezte a továbbjutást. A világbajnokságon a Haiti válogatottban szereplő Joseph szerzett labdát a saját térfelén, lefutotta a védőjét, majd 17 méterről kilőtte az alsó sarkot (2-0). Háromgólos lett ezzel a Fradi előnye az 50. percben.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A hollandok próbálkoztak, ívelgettek, lőttek, nem igazán veszélyesen, egészen a 83. percig, amikor a fáradni látszó Fradi-védelem nem tudott felszabadítani, a sokadik beívelés pedig megtalálta a Messi által híressé tett Weghorstot, aki Dibusz kapujába csúsztatott (2-1). Pillanatokra tudta csak megtartani a labdát a Fradi, a vérszemet kapó hollandok pedig a 86. percben egyenlítettek Hesselink révén (2-2). Összesítésében viszont még mindig volt egy gólnyi előnye a Fradinak.

Benne volt a harmadik holland gól is a levegőben, mégis Zachariassen dönthette volna el a meccset már a hosszabbításban, de a fejpárbaj után megszerzett labdát 12 méterről, teljesen üresen mellé lőtte.

A hollandok fegyvere továbbra is a felívelés maradt, a túl hosszú passzokra Weghorst toporzékolva reagált.

Maradt a 2-2, a Fradi 4-3-as összesítéssel ment tovább az Európa-liga harmadik fordulójába.

A Konferencia-ligában a Debrecen a hazai 1-0 után 0-0 játszott a Pjunik Jereván ellen és továbbjutott.

A Győr a luxemburgi 6-2-es győzelem után hazai pályán 1-1-et játszott az Atert Bissennel és tovább jutott.

A Paks a hazai 2-1-es veresége után hiába vezetett idegenben kétszer is a Panathinaikosz ellen, a görögök midnkétszer egyenlítettek, ezzel 4-3-as összesítéssel ők jutottak tovább, a Paks kiesett..