Eszetlen pénzköltések nyomai mindenhol

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb híreivel. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet, és fut jelenleg egy előfizetői akciónk is, csütörtök délig egy kisfröccs áráért lehet előfizetni a 444-re.

Aszály és hőség

Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Indul az újabb hőhullám, de már a kezdetén annyira alacsony a Duna vízszintje, hogy leállítják a paksi atomerőmű 3. blokkját. Tegnap Gajdos László rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben, és takarékos, felelős vízhasználatra szólították fel az embereket a szolgáltatók.

Az élet itthon

Fotó: Németh Dániel/444

Riporttal jelentkeztünk Szalonnáról, ahova a gyanú szerint Szlovákiából elkezdték átköltöztetni a cigánygettót, és emiatt forrnak az indulatok a faluban, és írtunk arról is, hogy közérdekű adatigénylésünk révén derült ki, hogy Japántól Kanadán át Chiléig áramoltak magyar adófizetői pénzek a Bethlen Gábor Alaptól, a tengerentúli támogatások között találtunk sírbolt felújítására és New York-i irodára adott pénzeket is.

Tegnapi történés volt még, hogy döntött a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről, Magyar Péter hajnali egykor a Redditen védte be az új kormányzati kék plakátokat, és kiderült, Windisch László normálisnak tartja, hogy vitája van a kormánnyal, és nem tervez lemondani.

Fideszes vonatkozású hír volt, hogy több mint 70 milliárd forint volt az Orbán család cégeinek saját vagyona tavaly, nemrég megváltoztatták Mészáros Lőrinc magángépének lajstromjelét, Szijjártó Péter és kísérete tízmilliókat szórt el adófizetői pénzből a reptéri VIP-várókban, és hogy két és fél éve alatt 3,6 milliárdot költött a Szuverenitásvédelmi Hivatal imázsfilmekre, podcastokra, short videókra és hasonló kommunikációra.

Videó

Voltak, akiket kirúgtak, mások önként távoztak, azóta évek teltek el. Mi lett azokkal a tanárokkal, akik polgári engedetlenséggel álltak ki egy jobb oktatási rendszerért?

Világ

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Írtunk szerdán arról, hogy továbbra sem teljesen tiszta, miért lett az amerikai szélsőjobboldal egyik leghangosabb Ukrajna-ellenes szereplője, Laura Loomer hirtelen Ukrajna barátja. Hír volt még a háborúval kapcsolatban, hogy állítólag Steve Witkoff és Trump veje beleegyeztek abba, hogy Ukrajnába menjenek tárgyalni, valamint hogy Oroszország terrorizmus támogatásával vádolja Pavel Durovot, a Telegram alapítóját, rálőttek egy orosz dróngyár tulajdonosára, és hogy háborúellenes csetelés miatt küldtek büntetőtelepre egy orosz férfit.

Tegnap részletesen elmagyaráztuk az új FIFA-botrány lényegét, és hír volt még, hogy Trump éppen megint Iránt fenyegette, és hogy szakad tovább a lengyel jobboldal, 40 képviselő és szenátor csatlakozott Morawiecki mérsékeltebb csoportjához.

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