Húsvágó bárddal a kézben keresett zsidót egy férfi Egerben

Mindannyian keresünk valamit. Egy férfi, akiről most adott ki közleményt a Heves megyei főügyészség, például zsidót szeretett volna találni még 2024. nyarán Egerben, a Dobó téren. Hogy ne legyen félreértés, a férfi „hol van a zsidó?!”- kiáltásokat hallatva járt körbe Magyarország skinheadfővárosának ismert közterületén.

Majd odament egy hattagú társasághoz, aki valahogy zsidósnak tűntek neki. Az egyik, barátaival beszélgető férfi megkérdezte tőle, hogy mi a baja a zsidókkal, mire a későbbi vádlott a kezében tartott, 15 centi pengehosszúságú húsvágó bárdot hirtelen a nyakához szorította és a vallását kérdezgette. Miután meghallotta, hogy keresztény, leengedte a bárdot és továbbsétált.

A megfenyegetett ember pár barátja utánakiabált, mire a zsidókutató megfordult, visszatért közéjük és a bárddal a sértett karjára csapott. Szerencsére nem az élével, hanem a lapjával, de így is megkarcolta. A részeg támadó ezután a bárdot a társaság felé szegezve elhátrált. Az egy dolog, hogy most letöltendőt kérnek rá - két egész évig tartott tehát a per - de az ügyészség még ezt a mondatot is megkockáztatta róla: