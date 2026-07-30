Két és fél éve alatt 3,6 milliárdot költött a Szuverenitásvédelmi Hivatal imázsfilmekre, podcastokra, short videókra és hasonló kommunikációra

A 24.hu megszerezte a megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal és Balásy Gyula cégei közötti kommunikációs szerződéseket, eszerint a hivatal egyebek mellett

540 millió forintot költött podcastokra,

270 milliót öt könyvre - gyorsan kiszámolható, hogy 54 millióba került átlagosan egyetlen könyv - ,

336 millió ment közösségi médiás rövid videók gyártására,

de jutott még „eseménydokumentálásra”, „vizuális bemutatóra” és csapatépítő bulikra is.

A hivatal a létezésének szűk két és fél éve alatt összesen mintegy 3 milliárd 679 millió forintra kötött három kommunikációs keretszerződést a Lounge-csoporttal és a New Land Mediával, írja a cikk.

Lánczi Tamást, az exhivatal exvezetőjét épp a napokban kaptuk el pár kérdésre, akkor azt mondta, nem tudták elég hatékonyan megmutatni, hogy a 444 és az ahhoz hasonló „úgynevezett sajtó” valójában propagandatermék. Mondjuk a hatékonysági panaszok ennyi milliárd elszórása után igencsak jogosnak tűnnek.

További részletek a kommunikációs szerződésekről itt olvashatók.