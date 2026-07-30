Klímaszkeptikus DPK-alapítót jelöl köztársasági elnöknek a Mi Hazánk

Nagy formában van a Mi Hazánk, amely már azzal is nagyot gurított, hogy Schiffer Andrást jelölte alkotmánybírónak, az viszont még nagyobb dobásnak tűnik, hogy köztársasági elnöknek dr. Tóth Máté energiajogászt jelöli a párt.
A hírt Toroczkai László pártelnök közölte a közösségi médiában, a poént pedig a negyedik bekezdésben rejtette el, ahol „pártfüggetlennek” nevezi az Energiajogászt. Annyiban helyes, hogy a Mi Hazánkhoz eddig nem volt köze, viszont egy másik párthoz nagyon is: alapító tagja volt a Rezsivédelmi Digitális Polgári Körnek, olyan fideszes politikusokkal együtt, mint Németh Szilárd, Steiner Attila és Dömötör Csaba.
Szerepelt továbbá Tóth Máté rendszeresen a Megafon YouTube-csatornáján, a Patriótán is, az ott elhangzott áltudományos, klímaváltozástagadó kijelentéseivel többször is foglalkozott a Lakmusz. Legutóbb idén januárban értekezett arról az Energiajogász, hogy nem lehet globális felmelegedésről beszélni, ha télen hóviharok vannak.
Toroczkai többek között az alábbiakkal indokolja Tóth Máté jelölését:
„Közjogi és államjogi munkássága, valamint a magyar igazság melletti következetes kiállása alkalmassá teszi a köztársasági elnöki feladat ellátására. A Mi Hazánk Mozgalom szerint dr. Tóth Máté lenne az alkotmányosság legjobb őre, ezért jelöljük őt Magyarország köztársasági elnökének.
Jelölését az is indokolja, hogy kiemelkedő tudással és tapasztalatokkal rendelkezik az energiaipar és az energiajog területén. Ez a tudás és tapasztalat a közeljövőben Magyarország előtt álló energiabiztonsági kihívások kezelésében is hatalmas segítséget jelenthet hazánk számára.”
A Megafon YouTube-csatornáján Tóth Máté 15 percen keresztül magyarázza, hogy a havazás bevitte a kegyelemdöfést a „klímanarratívának”. Közben több könnyen ellenőrizhető hamis információt is elsüt, például arról, mennyivel csökkent Magyarország károsanyag-kibocsátása, és hogy hatezer éve nem is voltak gleccserek.
Lejárt határidejű klímajövendöléseken élcelődik a Patrióta legújabb videója, de több bemutatott példájukban egyáltalán nem jósoltak világvégét. Tényellenőrzésünk első része az ’Így HAZUDNAK a KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL!’ videóról.
További állításokat ellenőriztünk a Megafon YouTube-csatornáján megjelent ’Így HAZUDNAK a KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL’ című videóból.