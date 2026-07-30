Le kell állítani a Paksi Atomerőművet

A Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése – írja az atomerőmű legfrissebb közleménye.

Mint írják, bár a mostani rendkívül alacsony vízállás és vízhozam mellett a vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony – és várhatóan tovább csökkenő – vízállás, így a feladatukat ellátni nem tudják.

A Paksi Atomerőmű Dunaszentbenedekről fotózva, előtérben a Duna 2026 július 29-én. Fotó: Kiss Dániel/MTI/MTVA

A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző, 2018-as rekordszint alatt (amely szint az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszint alatt van több, mint 1 méterrel.)

A közlemény szerint az atomerőmű a rendkívüli helyzetekre, így az ilyen kis valószínűséggel bekövetkező helyzetekre is felkészült. Kidolgozott eljárásrendjeink vannak a Duna ún. alacsony vizes helyzetének kezelésére.

Az alacsony vizes állapotok 4 fokozatra vannak felosztva a Duna Paksi Atomerőmű vízkivételi művénél, az ún. hidegvizes csatorna öblözetében mért szintjei alapján: jelenleg a 3. fokozatban vagyunk.

Az előrejelzések alapján reális esélye van a 4. fokozat bekövetkezésének: ekkor az atomerőmű minden blokkját le kell állítani, onnantól kezdve megszűnik az energiatermelés, a továbbiakban az álló blokkok hűtéséről kell gondoskodni. Ehhez percenként 5 köbméter víz szükséges, szemben a másodpercenként 100 köbmétert igénylő üzemelő blokkokénál.

„A teljes leállásra – a napon belül többször is változó vízügyi előrejelzések okán – jelenleg becslést tudunk adni: számításaink szerint 24-72 óra az az időtáv, amelyen belül a leállítást végre kell hajtanunk” – írják.

Felkészültek arra is, ha a Duna további extrém szintcsökkenést szenvedne el. Erre az esetre rendelkezésre állnak az Országos Vízügyi Főigazgatósággal együttműködésben telepített „Pajtás” szivattyúk, amelyek biztosítják, hogy az atomerőmű álló blokkjainak lehűtve tartásához szükséges vízmennyiség mindenkor rendelkezésre álljon. A Pajtás szivattyúkból szükség esetén 12 dolgozik folyamatosan, 4 db tartalék és további 13 készenlétben áll, mindehhez rendelkezésre áll a szükséges kezelő és javító személyzet, alkatrész-utánpótlás és üzemanyag is.

Az atomerőmű felkészült a teljes leállás rendkívüli helyzetének kezelésére: „akár hetekig tartó extrém alacsony vízállás esetén is biztonságos állapotban tarjuk a blokkokat, a megfelelő vízszint elérése esetén pedig azonnal, lépcsőzetesen indítjuk a blokkok termelését, az erre vonatkozó szigorú szabályok alapján A blokkok újraindítása a vízszint függvényében akár néhány nap alatt is megtörténhet”.

Az atomerőmű működését érintő információkról hivatalos weboldalukon és hivatalos Facebook-oldalukon adnak tájékoztatást. Itt fogják bejelenti az atomerőmű teljes leállítását is.

Csütörtökön a miniszterelnök már beszélt arról, hogy valószínűleg elkerülhetetlen lesz az atomerőmű leállítása. „Úgy tűnik, jelen állás szerint, hogy sor kerülhet akár már ma, de lehet, hogy inkább holnap a paksi erőmű teljes lekapcsolására" - fogalmazott Magyar Péter. Közölte, az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ez nagy százaléka a magyar fogyasztásnak, de ez még fedezhető importból, mivel 3600-3800 megawatt a importkapacitás.

Magyar Péter szólt arról is, hogy időközben meghibásodott a Dunamenti Erőmű, amely újabb 400 megawatt kiesését jelent. Zajlik a javítás, és van rá esély, hogy a nap folyamán újraindul, de az is elképzelhető, hogy egy-két hétig tarthat a javítás - tette hozzá.

Ez a hír egyszerre érkezett azzal, hogy Románia is atomenergia nélkül maradt, miután a Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön leállították az ország villamosenergia-szükségletének 20 százalékát fedező cernavodai atomerőmű kettes számú reaktorát is - közölte a Hotnews.ro hírportál. Az egyes számú reaktort kedden kapcsolták le az országos energiahálózatról.