Magyar: Leállíthatják Paksot

A négyes reaktor váróterme Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

A Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön vagy pénteken teljesen lekapcsolhatják a Paksi Atomerőművet - mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón. Az ok az, hogy az erőművet a Duna csatornán kivezetett vizével hűtik.

A kormányfő a Markus Söder bajor miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai után tartott tájékoztatón számolt be az atomerőmű helyzetéről. Magyar szerint jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén, az mind a lakosság, mind a vállalatok számára biztosított, és ugyanez mondható el az ország 99,9 százalékát tekintve az ívóvízellátással kapcsolatban is.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a Duna rekordalacsony vízállása miatt folyamatosan kell lekapcsolni az atomerőmű blokkjait, ez tervezett leállításnak számít. „Úgy tűnik, jelen állás szerint, hogy sor kerülhet akár már ma, de lehet, hogy inkább holnap a paksi erőmű teljes lekapcsolására" - fogalmazott.

Közölte, az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ez nagy százaléka a magyar fogyasztásnak, de ez még fedezhető importból, mivel 3600-3800 megawatt a importkapacitás.

Magyar Péter szólt arról is, hogy időközben meghibásodott a Dunamenti Erőmű, amely újabb 400 megawatt kiesését jelent. Zajlik a javítás, és van rá esély, hogy a nap folyamán újraindul, de az is elképzelhető, hogy egy-két hétig tarthat a javítás - tette hozzá.

Ez a hír egyszerre érkezett azzal, hogy Románia is atomenergia nélkül maradt, miután a Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön leállították az ország villamosenergia-szükségletének 20 százalékát fedező cernavodai atomerőmű kettes számú reaktorát is - közölte a Hotnews.ro hírportál. Az egyes számú reaktort kedden kapcsolták le az országos energiahálózatról. A vízügyi hatóságok előrejelzése szerint a következő hét napon a folyam vízhozama a belépési pontnál, Báziásnál másodpercenként 1500 köbméterre apad. A sokéves átlagérték júliusban 4700 köbméter, augusztusban pedig 3900 köbméter másodpercenként. Az 1400 megawattos erőmű hűtőrendszere a Duna vizét használja, amelynek hozama a többéves átlag felét sem éri el. Szakemberek szerint augusztus 3-ig Románia az esti csúcsidőben 500 megawattos, az augusztus 4-9. közötti időszakban pedig 1000 megawatt feletti energiadeficittel szembesülhet, amit importból kell fedeznie. A becslést közzétevő Intelligens Energia Egyesület (EAI) szerint Románia interkonnektorai legfeljebb 3300 megawattnyi villamosenergia importját teszik lehetővé Bulgária és Magyarország felől, ám a szomszédos országok atomerőművei is hasonló gondokkal küzdenek, és kétségessé vált, hogy lesz ahonnan elegendő energiát vásárolni. Szerdán Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök felhívást intézett a lakossághoz és ipari fogyasztókhoz, hogy a 20-23 óra közötti csúcsidőszakban, amikor már nem áll rendelkezésre a napenergia, és a szélerőművek teljesítménye is visszaesik, csak a legszükségesebb mértékben használjanak villamosenergiát.