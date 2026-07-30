Magyar Péter: vasárnaptól működhet újra teljes kapacitással a Dunamenti Erőmű

Magyar Péter a százhalombattai Dunamenti Erőműből jelentkezett be csütörtökön este, hogy ismertesse, mire jutott az erőmű vezetésével, miután az üzem szerda délután leállt. A miniszterelnök tájékoztatása szerint a G3 blokk tervezett indítása során egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek, és le kellett állítani a blokk működését.

Ahogy a miniszterelnök fogalmazott, a leállás az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején a paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenést jelent.

A vezetés tájékoztatása szerint a meghibásodott alkatrészt Svájcból és Franciaországból is megrendelték, és az érintett terület lehűtését követően már holnap megkezdődhet a beszerelése és az üzem újraindítása. Magyar Péter azt mondja, a mostani információk szerint az erőmű vasárnaptól tud teljes kapacitással működni.

Magyar Péter a Dunamenti Erőmű vezetőivel. Forrás: Dunamenti Erőmű

Korábban Magyar arról beszélt, hogy a Paksi Atomerőmű eddig soha nem tapasztalt teljes leállítása, a Duna menti erőmű meghibásodása és a történelmi csúcs közelébe emelkedő fogyasztás várhatóan legkésőbb hétfőtől olyan kritikus energiaellátási helyzetet eredményezhetnek hazánkban, amellyel eddig soha nem szembesültünk Magyarország történetében – mondta.

Ennek kapcsán a következő intézkedéseket teszi meg a kormány:

A MAVÍR a kormány utasítására a mai naptól felszólít több tucat, nagyfeszültségű hálózatot igénybe vevő nagyfogyasztót, köztük akkumulátorgyárakat, cementgyárakat, vegyi üzemeket, autógyárakat és egyéb üzemeket a kritikus idősávban az áramfelhasználásuk önkéntes korlátozására.

Mozgósítják a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítani tervezik a szükséges villamosenergia-importot.

A kormányzati épületekben csökkentik a fölösleges energiafelhasználást.

A teljes magyar lakosságtól azt kérik, hogy tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el.

A lakosságot újra arra kérik, hogy aki megteheti, az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.