Meleg lesz

időjárás

Éjfélkor életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, amelyet az országos tisztifőorvos rendelt el csütörtök 0 órától kedd 24 óráig.

A HungaroMet veszélyjelzése szerint csütörtökön 27 fok felett alakul a középhőmérséklet

  • Győr-Moson-Sopron,
  • Komárom-Esztergom,
  • Veszprém,
  • Fejér,
  • Bács-Kiskun
  • Vas,
  • Tolna,
  • Pest és
  • Csongrád-Csanád vármegyében.

Csak Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében nem éri el a 25 fokot a középhőmérséklet.

A Hungaromet előrejelzése szerint túlnyomóan derült vagy felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem várható, a Dunántúlon a déli, délkeleti, másutt a keleti szelet kísérik olykor élénk lökések. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este többnyire 20, 30 fok között alakul.

De még ezt is tudja fokozni az időjárás, pénteken Komárom-Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a hőség miatt részlegesen feloldotta a hétvégi kamionstopot, augusztus 1., szombat 22 óra és 2026. augusztus 2., vasárnap 6 között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az országos közutakon, de a forgalomkorlátozás szombat 15-22 és vasárnap 6-22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionoknak.

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