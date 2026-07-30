Meleg lesz

Éjfélkor életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, amelyet az országos tisztifőorvos rendelt el csütörtök 0 órától kedd 24 óráig.

A HungaroMet veszélyjelzése szerint csütörtökön 27 fok felett alakul a középhőmérséklet

Győr-Moson-Sopron,

Komárom-Esztergom,

Veszprém,

Fejér,

Bács-Kiskun

Vas,

Tolna,

Pest és

Csongrád-Csanád vármegyében.

Csak Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében nem éri el a 25 fokot a középhőmérséklet.

A Hungaromet előrejelzése szerint túlnyomóan derült vagy felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem várható, a Dunántúlon a déli, délkeleti, másutt a keleti szelet kísérik olykor élénk lökések. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este többnyire 20, 30 fok között alakul.

De még ezt is tudja fokozni az időjárás, pénteken Komárom-Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a hőség miatt részlegesen feloldotta a hétvégi kamionstopot, augusztus 1., szombat 22 óra és 2026. augusztus 2., vasárnap 6 között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az országos közutakon, de a forgalomkorlátozás szombat 15-22 és vasárnap 6-22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionoknak.