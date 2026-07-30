Míg az oroszok sorban állnak benzinért, Putyin kampányüzemmódba kapcsolt

Július végén már gyakorlatilag minden napra jut néhány kép égig érő oroszországi füstoszlopokról, amelyeket ukrán támadások okoztak. Az egyre népszerűtlenebbé váló, választásokra készülődő Vlagyimir Putyinnak az ukrán csapások mellett a korábbiaknál is súlyosabb üzemanyagválságot és az újbóli részleges mozgósításról szóló pletykákat is kezelnie kéne. De sikerült?
Közben Ukrajnában Magyarországon elképzelhetetlen dolgok történnek: nem egy miniszter leváltásáért, hanem az ellen indultak országos tüntetések, miközben Zelenszkij átrendezi az ország katonai vezetését.
Szokásos körben Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgetünk a nyár közepi külpolitikai aktualitásokról.
A beszélgetés podcast formájában is meghallgatható:
00:50: Égig érő füstoszlopok Oroszországban. Ki rendel a Wildberriestől, és mit?
4:26: Kettős felhasználású termékek a Wildberriesről. Drónakkumulátorok. Az orosz skincare influenszerek nem kapják meg az arckrémeket, és ez nem tetszik nekik.
6:58: Üzemanyagkorlátozások. Mi a benzinkúti sorbanállás rekordja? Ki fogja megkapni az utolsó csepp benzint?
10:50: Mire használja a hadsereg a benzint? Nem a tankokba kell.
13:00: Jön az újbóli részleges mozgósítás Oroszországban? Az önkéntesség nem olyan vonzó már. Az orosz feláldozhatók tömegei.
17:12: Az előző próbálkozás politikai PR,-katasztrófa volt. A hadseregbe való belezsarolás és beletrükközés művészete.
21:25: Biztos, ami biztos, a mozgósítás előfeltételeit gondosan megteremtik.
23:42: Mozgósítás vs. béketárgyalás.
26:08: Putyin szerint Ukrajna előbb vagy utóbb el fogja veszíteni a nyugati területeket, a lengyelek, a magyarok és a románok pedig vissza fogják kapni azt, ami történelmileg hozzájuk tartozott. Mi van?
27:10: Putyin kampányüzemmódban. Az orosz közvélemény-kutatók nehézségei.
33:08: Kormány- és főparancsnokváltás Ukrajnában. Szirszkij vs. Fedorov.
35:00: Szriszkij érdemei és korlátai. Mit hozhat az új vezérkari főnök?
44:22: Új kormány Ukrajnában. A népszerűségi mutatók átka.
48:50: Mitől boldog egy orosz katonai blogger?
50:44: Patriot licencet kaphat Ukrajna. Hogyan tovább?
53:36: Trump a győztesek mellé áll? Zelenszkij dicsérete, oroszügyi különmegbízott és elnöki vő Moszkva helyett Kijevben.
56:36: Orosz drónok Romániában.
58:46: Drónok és újdonságok a fronton. Hadtudományi percek Takács Márkkal.
Címlapkép: Kiss Bence/444
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