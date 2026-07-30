Oroszország újabb rakétatámadást intézett ukrán városok lakónegyedei ellen

Orosz légicsapások csütörtökön legalább tizenhárom embert öltek meg Ukrajnában, köztük egyet Kijevben, miközben a nyugat-ukrajnai célpontokat érő támadások miatt a szomszédos Lengyelország vadászgépeket riasztott légterének biztosítására.

Egy rakétatámadás legalább hat embert ölt meg – köztük egy 5 és egy 12 éves kislányt – a közép-ukrajnai Krivij Rihben, további nyolcan megsebesültek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – akinek Krivij Rih a szülővárosa – órákkal korábban figyelmeztetett arra, hogy Moszkva hatalmas támadást indít.

Megrongálódott lakóház Lvivben Fotó: YURIY DYACHYSHYN/AFP

Hat további ember – köztük két gyermek – vesztette életét a Dnyipropetrovszki és a Poltavai megyében. Kijevben eddig egy halálos áldozatról tudni, Vitalij Klicsko kijevi polgármester több kerületben is tüzekről számolt be. Korábban azt írta: „Az ellenség ballisztikus fegyverekkel támadja a fővárost. A további támadás veszélye továbbra is fennáll. Maradjanak az óvóhelyeken!"

Lvivben, közel a lengyel határhoz, a mentőalakulatok a törmelék eltakarításán dolgoztak, hogy elérjék a csapdába esetteket, miután orosz rakéták két lakóépületet rongáltak meg, a hatóságok szerint 26 ember megsebesült. A támadások közben Lengyelország – amely határos Ukrajnával – elővigyázatosságból vadászgépeket riasztott légterének védelmére, közölte a lengyel hadsereg.

Egy azonosítatlan objektumot észleltek éjszaka a lengyel légtérben, majd később a valószínű becsapódási helyszínt a Lublini vajdaságban fekvő Tarnawa-Kolonia falu közelében találták meg, közölte a lengyel hadsereg.

Zelenszkij közben ismét megismételte kérését Ukrajna szövetségeseihez, hogy szállítsák le Kijevnek a légvédelmi rendszeréből hiányzó rakétákat. „Fontos, hogy partnereink teljes mértékben megértsék, mi történik, és hogy az emberek életének védelme közvetlenül attól függ, hajlandóak-e, vagy sem, légvédelmi rakétákat szállítani.”

Eközben Oroszországban egy ukrán dróntámadás következtében kigyulladt a Wildberries online kereskedő raktára a nyugat-oroszországi Penza városában – közölte Oleg Melnyicsenko regionális kormányzó. Egy ember megsebesült, és mintegy kétszázembert evakuáltak a helyszínről. A Wildberries közölte, hogy egy másik tűz is kitört logisztikai létesítményében az udmurtiai Szarapulban, szintén dróntámadás után. (via The Guardian)