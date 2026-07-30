Szegény propagandista panaszai: Lentulainak herótja volt a kötelező ukránozástól, bár őt soha senki nem utasította arra, hogy mit mondjon

Lentulai Krisztián és Csintalan Sándor a Provokatőrben

Hogyan dolgozzák fel a bukást az egykori kormánypropaganda szereplői? Lentulai Krisztián egyelőre úgy, hogy Francois Villon híres versében, az Ellentétek balladájában élve egyszerre gondol dolgokat meg az ellenkezőjüket is. A Spirit FM Provokatőr című műsorában Dévényi Istvánnal és Csintalan Sándorral beszélgetve például arról beszélt, hogy mennyire nem szerette tolni a munkakörében kötelező ukránozást. Már csak azért sem, mert még az ő online követőtáborát is taszította a téma:

„Például nekem herótom volt attól, hogy miért kell tolnunk folyamatosan az ukránozást. Tehát ha én a saját posztjaimat nézem, akkor sokkal több, izgalmasabb dolog volt. Ha én véletlenül elkezdtem ukrán témát nyomni, akkor láttam, hogy a huszadára zuhan be.”

Ugyanez a Lentulai ugyanebben a beszélgetésben pár perccel korábban kifejezetten vehemensen szögezte le, hogy „nekem senki semmit nem mondott, hogy mit kell” , mármint hogy a pártból nem mondták meg neki soha, hogy mit kell írnia.

Ezek után nem sokkal elemezgette azt, hogy milyen rosszat tett a lelkének meg a statjainak, hogy ukránozást kellett tolnia. Lentulai szerint egyébként

„Válságban van a Fidesz, de ki fog belőle jönni. Az a fajta hozzáállás kell, amivel inkább rendelkezik a Pócs és a Havasi, egy ilyen fajta optimizmus, és megrázni magunkat és menni és kreatívnak lenni és kitalálni, hogy hogyan lehet ebből jól kijönni. Navracsics és Orbán Balázs valószínűleg ők ebben pesszimistább hangot ütnek meg.”

Lentulai azt is mondta, hogy a válságból Orbánnal tudnak majd kijönni. Ugyanő a beszélgetés egy másik pontján, amikor az került szóba, hogy Orbán Viktor önbevallása szerint a Vadhajtások a bibliája, visszautasította, hogy a megújuló Fidesz igazodási pontjait a szélsőjobbon kéne keresni. Sőt arra is utalt, hogy a szélsőséges szájt iránti exminiszterelnöki rajongás nem mindenkinek jön be a pártban: