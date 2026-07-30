Szijjártó Péter és kísérete tízmilliókat szórt el adófizetői pénzből a reptéri VIP-várókban

66 alkalommal vette igénybe Szijjártó Péter és a delegációja más országok reptéri VIP-váróit 2021-től a kormányváltásig, és minderre több mint 51 millió forintot költöttek adófizetői pénzből, írja a HVG.

Egy VIP-várózás átlagosan alkalmanként 780 ezer forintba került a delegációnak, az egy főre jutó számla 60–100 ezer forint körül alakult. Azt viszont nem tudni, hogy pontosan milyen szolgáltatásokat nyújtottak a magyar küldöttségeknek.

A legtöbbet akkor költötték Szijjártóék, amikor 2021 júliusában Oroszországba látogattak: az ottani VIP-váróban keletkezett számla ugyanis több mint 11 millió forintról szólt, ez egy 15 fős delegáció volt.

2022 szeptemberében, amikor az Egyesült Államokba utazott Szijjártó és kísérete, a repüléshez a Honvédelmi Minisztérium biztosította a különgépet, majd Szijjártó Péter nevére egy 990 ezer forint értékű számlát számoltak el, miközben a miniszteren kívül 12 tagú delegáció összes VIP-költsége 509 ezer forint volt.

A Külügyminisztérium kimutatása szerint az elmúlt években több esetben is előfordulhatott, hogy ugyan kifizették a különgépre szánt összeget, de magát a repülőt nem vették igénybe.

Idén az év első három hónapjában összesen 255 millió forintot fordítottak különgépre, de ebből 104 millió forint teljesen kárba veszett, végül ugyanis nem használták a repülőt a kimutatás szerint.