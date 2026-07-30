Több ezer ember mászott be Ceutába, Spanyolország afrikai exklávéjába

Spanyolország észak-afrikai exklávéjának, Ceutának a vezetője arra szólította fel a madridi kormányt, hogy hirdessen ki nemzeti vészhelyzetet, miután emberek ezrei úsztak és gázoltak át a szomszédos Marokkóból a parányi területre mindössze néhány óra leforgása alatt. A határhoz közeli strandon csütörtökön készített videókon jól látható, ahogy embertömegek sétálnak a hullámtörők körül, és futnak a tengerparton, valamint az utakon.

A legtöbben fiatal férfiaknak tűntek, de családok is voltak nőkkel és gyerekekkel. „Viva España!” – kiabálták néhányan az Associated Press egyik szabadúszó fotósának, aki a jelenetet rögzítette. A spanyol határokat védő Guardia Civil szóvivője elmondta, hogy a migránsok „tömegesen érkeznek a tenger felől”, de a pontos számukat nem tudta megbecsülni.

A spanyol nemzeti műsorszolgáltató, a TVE jelentése szerint 2000-3000 ember lépte át Ceuta határát. „A helyzet abszolút káosz” – nyilatkozta Rachid Sbihi, a ceutai Guardia Civil tisztjeit képviselő egyesület vezetője. „Pontos számokat nem lehet mondani, de migránsok ezrei lépik át a határt.” Hozzátette, hogy a határőrizet „teljesen összeomlott”.

Achraf Maimouni, a Marokkói Emberi Jogi Egyesület tagja „kivételesnek” nevezte a helyzetet. Elmondása szerint a tarajali határt csütörtök reggel „szokatlan körülmények között” nyitották meg, és így kelhettek át az emberek. Juan Jesús Vivas, Ceuta elnöke további rendőri és katonai erők bevetését követelte, hogy „garantálják a határ sérthetetlenségét” és a polgárok biztonságát. Vivas szerdán arról beszélt, hogy a migránsokat befogadó központok túlzsúfoltak, és emberek százai alszanak az utcán. Kijelentette, hogy Ceutának „több erőforrásra, jobb infrastruktúrára, fokozottabb szabályozásra, valamint a hatóságok közötti hatékony koordinációra” van szüksége.

A határ Ceutánál csütörtökön. Fotó: LUCIA DIAZ/AFP

Bár a központi kormány bejelentette, hogy Fernando Grande-Marlaska spanyol belügyminiszter pénteken sürgősséggel Ceutába utazik, leszögezték, hogy pusztán migrációs kérdés miatt nem lehet nemzeti vészhelyzetet hirdetni.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök elmondta, hogy kormánya „azonnali választ” fog adni a ceutai helyzetre, amely a 2021-es határválságot idézi, amikor mindössze két nap alatt több mint 8000 ember érkezett.

„Minden szükséges erőforrást mozgósítunk, együttműködünk a marokkói és a nemzetközi hatóságokkal, és előkészítjük azokat a lépéseket, amelyekkel a lehető leghamarabb helyreállítható a normalitás” – írta az X-en (korábban Twitter) közzétett bejegyzésében. „Ezt az imént Vivas elnöknek is jeleztem. Itt az ideje, hogy felelősséggel és együttműködéssel építsünk megoldásokat.”

Ebben a hónapban a spanyol legfelsőbb bíróság kimondta, hogy azokat a migránsokat, akiket a tengeren fognak el, miközben Ceutába – vagy a másik spanyol észak-afrikai területre, Melillába – próbálnak eljutni, nem lehet azonnali hatállyal visszatoloncolni az exklávékra vonatkozó különleges határelutasítási rendszer alapján. (Guardian)