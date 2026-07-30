Végre kinyílt az agrárminisztérium nyúlpiros szeme, megmutatták, melyik aszálytűrő növény lehet a magyar mezőgazdaság útja

„Az aszály ma már nem egy-egy rendkívüli év jelensége, hanem a mindennapjaink része. Éppen ezért folyamatosan keressük azokat a megoldásokat, amelyek hosszú távon is segíthetik a magyar gazdákat." - kezdődik az agrártárca friss Facebook-posztja.

Szerinted mi segítene a legjobban a magyar gazdákon hosszabb távon?

A minisztérium, mint a következő mondatból kiderült, az aszálytűrő növények termesztésére gondolt. Sőt erről egyeztettek is gazdálkodókkal. A posztjuk végén meg valamilyen „alternatív növényeket" kezdtek emlegetni:

„Ezért kiemelten fontosnak tartjuk az együttműködést az új, alternatív növények és termesztési lehetőségek feltérképezésében, hogy a magyar mezőgazdaság minél sikeresebben alkalmazkodjon a változó körülményekhez."

Milyen az alternatív növény? Filozófusokat olvas papírkönyvből és posztpunkot hallgat? Ekkor jobban ráfókuszáltam a posztban szereplő egyik képre, ami távolról semmitmondó volt:

Közelebbről annál kevésbé:

Ezt nevezem minisztériumi egyeztetésnek! Már megérte rendszert váltani.