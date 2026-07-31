A gödi Samsung-gyár is csökkenti az áram- és vízfogyasztását az energiakrízis miatt

Péntek délelőtt a Samsung SDI közleményben jelentette be, hogy a gödi akkumulátorgyár 50 százalékkal csökkenti ivóvíz-, a legkritikusabb időszakokban pedig 10 százalékkal villamosenergia-felhasználását. A vállalat közlése szerint a rendkívüli hőség, a történelmi mélypontra süllyedt dunai vízállás, valamint az ezek miatt kialakult víz- és áramellátási nehézségek indokolják az intézkedést, amelyet addig tartanak fenn, amíg nem stabilizálódik a helyzet. A Samsung azt is közölte, hogy további fogyasztáscsökkentési lehetőségeket vizsgál, és folyamatos kapcsolatban áll az áramszolgáltatóval és a víziközművekkel.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Magyar Péter a kritikus energiaellátási helyzet miatt a héten már többször is arra kérte a legnagyobb ipari áramfogyasztókat, hogy önként fogják vissza fogyasztásukat a délutáni csúcsidőszakban. A miniszterelnök szerint a rekordalacsony dunai vízállás miatt a Paksi Atomerőmű teljesítményét már vissza kellett fogni, és hétfőig akár teljesen le is állhat az erőmű. A helyzetet tovább nehezítette, hogy csütörtökön műszaki hiba miatt a Dunamenti Erőmű egyik blokkja is kiesett a termelésből. A kormány és a Mavir ezért önkéntes fogyasztáscsökkentést kért a nagyfogyasztóktól annak érdekében, hogy a délutáni és esti csúcsterhelés idején is fennmaradjon a villamosenergia-rendszer egyensúlya, és elkerülhető legyen az országos áramszünet. A MOL már bejelentette, hogy 65 megawattal csökkenti saját áramfogyasztását.