A Telekom két hétre otthoni munkavégzést vezet be, és lekapcsolja székházának digitális kijelzőit

Újabb nagyvállalat jelentett be energiatakarékossági intézkedéseket a rendkívüli hőség és az energiaellátási nehézségek miatt. A Magyar Telekom pénteken közölte, hogy augusztus 3. és 17. között országszerte otthoni munkavégzést rendel el azoknak a munkavállalóknak, akiknek a munkaköre ezt lehetővé teszi.

A vállalat azt írta, hogy az intézkedéssel szeretne hozzájárulni az ország energiafelhasználásának csökkentéséhez. A távmunka ideje alatt jelentősen mérséklődik a budapesti Telekom Campus és a vidéki telephelyek energiaigénye.

A Telekom emellett lekapcsolja budapesti székházának digitális kijelzőit, a jövő héttől pedig országszerte visszafogja az üzleteiben működő digitális kijelzők használatát is. A következő két hétben csak azok maradnak bekapcsolva, amelyek az ügyintézéshez feltétlenül szükségesek.

A vállalat közleménye szerint céljuk, hogy a szolgáltatások zavartalan biztosítása mellett a lehető legkisebb energiafelhasználással működjenek.

A Telekom a legújabb szereplő azok közül, amelyek a héten energiatakarékossági lépéseket jelentettek be. Korábban a gödi Samsung SDI közölte, hogy amíg nem stabilizálódik a helyzet, 50 százalékkal csökkenti ivóvízfogyasztását, villamosenergia-felhasználását pedig 10 százalékkal fogja vissza. A MOL pedig vállalta, hogy 65 megawattal mérsékli fogyasztását.

A kormány közben maga is több takarékossági intézkedést jelentett be. Magyar Péter pénteken közölte, hogy legkésőbb hétfőtől lekapcsolják az összes állami intézmény díszkivilágítását, emellett a Tisza-frakció azt kezdeményezi, hogy az energiakrízis miatt halasszák el a jövő hétre tervezett rendkívüli parlamenti ülést.

Csütörtökön Karácsony Gergely is hasonló intézkedést jelentett be: a főpolgármester utasította a Budapesti Közműveket, hogy a Paksi Atomerőmű leállásának idejére ne kapcsolják fel a főváros kezelésében lévő, több mint 300 díszkivilágított épület világítását. Egyúttal arra kérte a díszkivilágítással rendelkező magánépületek tulajdonosait is, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

Az elmúlt napokban a kormány többször is arra kérte a nagy energiafogyasztó vállalatokat, hogy a délutáni csúcsidőszakban önként fogják vissza fogyasztásukat.