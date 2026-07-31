Akár augusztus 8-áig vagy 9-éig is itt maradhat velünk ez a 40 fokos pokol

A legfrissebb előrejelzések alapján legalább (!) egy hétig itt marad az országban a rendkívüli hőség, ebben az időszakban napról napra nagyobb területen emelkedhet 40 fok közelébe vagy a fölé a hőmérséklet a délutáni órákban – írja közösségi oldalán a Hungaromet. A meteorológiai szolgálat szerint túlnyomóan napos, csapadékmentes idő valószínű, igaz, hétvégén és hétfőn az északi határ mentén esetleg egy-egy rövid életű csapadékgóc kialakulhat-besodródhat, illetve a jövő hét második felében szintén egy-egy helyen hőzivatar is kipattanhat.

Nagyobb baj, hogy az éjszakák sem lesznek frissítőek, egyre nagyobb területen marad 20 fok fölött a minimum, a nagyobb városokban, a hegyvidéki tájakon és a vízpartokon pláne 25 fok fölötti minimumok esedékesek.

Ha mindez még nem lenne elég: a legfrissebb középtávú előrejelzés alapján a hőség augusztus 8-áig, 9-éig is kitarthat.

Budapest, 2026. június 29. Fotó: Bankó Gábor/444

Itt a Hungaromet bejegyzése szerint ki kell hangsúlyozni, hogy az elmúlt napok trendje a középtávú prognózisokban az, hogy a hőség mérséklődése messzebbre tolódik, tehát egyre valószínűbb, hogy a felfrissülés csak a kilencedik nap körül érkezik meg.

Az idei nyár első brutális hőhulláma június végén rövidebb ideig tartott, de az a négy-öt nap is elég volt, hogy megdőljön minden idők Celsius-rekordja Magyarországon, 30-án ugyanis 42,0 fokot mértek Szécsényben. Plusz ahhoz is, hogy 1901 óta az idei június legyen a legeslegmelegebb június.