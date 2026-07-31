Amerikai dróngyárat lőttek szét az oroszok Kijevben

Orosz rakétatámadás következtében július 26-án megsemmisült az amerikai Terminal Autonomy vállalat dróngyára Kijevben. Erről a Guardian számolt be néhány nap csúszással, a cég vezetéséhez közel álló forrásokra hivatkozva.

A Terminal Autonomyt 2023-ban alapították az Egyesült Államok Delaware államában. A kijevi gyárában nagy hatótávolságú, mesterséges intelligenciával ellátott drónokat állítottak elő, amelyek ellenállóak voltak az orosz rádióelektronikai zavaró eszközökkel szemben.

Tűzoltók dolgoznak Kijevben, egy 2026. július 30-ai orosz rakétatámadás után Fotó: MAXYM MARUSENKO/NurPhoto via AFP

A Guardian híre szerint az üzemben jelentős károk keletkeztek, áldozatok ugyanakkor nem voltak. A lap azt állította, Oroszország először támadott amerikai érdekeltséget Ukrajnában a háború során. Ez nem igaz, mint arra a beszámolót péntek délelőtt szemléző Meduza is felhívta a figyelmet, voltak már ilyen akciók, így eltalálták többek közt a Boeing kijevi irodáját is. Azt az orosz ellenzéki lap sem említi, hogy a tavaly augusztusban Munkácson szétlőtt Flex üzem is amerikai tulajdonú volt.

Az orosz védelmi minisztérium július 26-ai jelentésében már beszámolt arról, hogy Kijev délnyugati részén megsemmisítettek egy összeszerelő üzemet, ahol ukrán és amerikai szakemberek közreműködésével havonta közel ezer drón készült, a Terminal Autonomy vállalatot és hovatartozását azonban nem nevesítették.