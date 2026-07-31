Amit Orbán most csinál, azért szétszedte volna a régi ellenzéket

A műsor podcast formában is meghallgatható:
Miért van dögrováson a Fidesz, és miért esnek egymásnak az orbánisták? Miért ment el Szijjártó? Mit üzen, hogy Orbán az amerikai focivébén van? Ezekről beszélgettünk a 444 stúdiójában.
A kormányfő szerint Orbán egyre zavarosabb politikai delíriumban magyarázza a saját vereségét, az ellenzék szerint Magyar nem érti Tusványost.
Voltak, akiket kirúgtak, mások önként távoztak, azóta évek teltek el. Mi lett azokkal, akik polgári engedetlenséggel álltak ki egy jobb oktatási rendszerért?
Olyan valóságra ébredtünk, amiről azt gondoltuk, hogy csak rossz vicc, értékelte a helyzetet Orbán Viktor. Tusványoson idén pull up-oltak válságtagadók, reménykedők, de még olyanok is, akik önállósodnának. A vereség okairól, a Fidesz válságáról és a polgári-radikális ellentétről kérdeztük a résztvevőket.
Szerinte „Bóka János elsőre egy sótlan hivatalnoknak tűnhet, akit nem tud az ember haverként kezelni, de ha megismerik, akkor rendkívül szórakoztató és intelligens jelenség”.
Semjén Zsolt szerint eddig mindent meg tudtak beszélni Orbán Viktorral, de a vereség után a KDNP-nek szüksége van az önállósodásra.