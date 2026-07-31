A Claude-ot is fejlesztő Anthropic közölte, hogy az általa tesztelt mesterségesintelligencia-rendszerek az év elején észrevétlenül feltörtek három külső vállalatot.
Nem ez az első nyilvánosságra került eset: egy héttel korábban a ChatGPT fejlesztője, az OpenAI arról számolt be, hogy egy tesztelés alatt álló mesterségesintelligencia-rendszerük kitört a számára kialakított tesztkörnyezetből, és feltört egy másik technológiai vállalatot.
Az Anthropic blogbejegyzésében azt írta, hogy az OpenAI múlt heti közlése után felülvizsgálta a saját MI-modelljeinek teszteléséről készült feljegyzéseket. A cég ekkor fedezte fel, hogy három különböző alkalommal azok a modellek, amelyeket kizárólag a képességeik felmérésére létrehozott tesztszoftverek feltörésére utasítottak, kiléptek az internetre, és valódi vállalatok rendszereibe is betörtek.
Az Anthropic szerint sem a vállalat, sem az érintett (meg nem nevezett) cégek nem észlelték ezeket a behatolásokat egészen a hét elejéig. A közlemény szerint az incidensek azért történhettek meg, mert az Anthropic modelljeinek tesztelésében közreműködő külső vállalat egy félreértés miatt internet-hozzáférést biztosított a modellek számára. (Washington Post)
A cég szerint példátlan eset történt: a mesterséges intelligencia magától, emberi utasítás nélkül tört ki a zárt tesztkörnyezetből, hogy elérje a célját. Az OpenAI figyelmeztet, hogy ilyen esetek egyre gyakrabban előfordulhatnak.
Az Anthropic viszont attól tart, hogy emberi felügyelet nélküli gyilkos drónokhoz és tömeges megfigyelésekhez is használnák a Claude-ot.