Az egyiptomi vizeken történő dróntámadások miatt már a Szuezi-csatorna biztonsága miatt is lehet aggódni

Dróntámadás megrongált két gáztankert egyiptomi vizeken, emiatt ismét felerősödtek az aggodalmak a közeli Szuezi-csatorna és a hozzá kapcsolódó Szumed kőolajvezeték biztonsága miatt, ezek ugyanis az iráni háború kezdete óta kulcsfontosságú exportútvonalat jelentenek a szaúdi olaj számára.

Egyelőre senki sem vállalta a felelősséget azért a dróntámadásért, amely két tankert ért a Nílus-delta egyik ágánál, a Földközi-tenger közelében található Damietta kikötőjében. Szakértők szerint a támadással a Vörös-tengeren keresztüli szállítás – még a hosszabb, Földközi-tenger felé vezető útvonalon is – veszélybe kerülhet, ez akár napi ötmillió hordót is fenyegethet, amely jelenleg a Hormuzi-szoros megkerülésével jut el a piacokra. A Hormuzi-szoroson még mindig alig haladnak át tankerek.

Egypt says preliminary investigations indicate drone strike targeted Damietta Port

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▪ Egypt's cabinet said preliminary investigations indicate a drone caused the fire that broke out aboard two vessels at Damietta Port on Wednesday. Authorities said the blaze has been brought… pic.twitter.com/P8Ew0aHV4a — The Cradle (@TheCradleMedia) July 30, 2026

Szaúd-Arábia a háború kitörése óta olajexportjának nagy részét a Vörös-tengerre és a janbui terminálra irányította át, de a húszik múlt heti fenyegetései és támadásai miatt ezen az útvonalon is jelentősen visszaesett a tartályhajó-forgalom. A Kpler piaci elemzőcég adatai szerint emiatt egyre nagyobb mennyiségű szaúdi olaj a Vörös-tengeren észak felé halad a Szuezi-csatorna és a Szumed-vezeték irányába.

A nagy mennyiségű olaj Szuezi-csatornán keresztüli szállítása ugyanakkor nem csak biztonsági okokból bonyolult. A nagyon nagy nyersolajszállító tartályhajók (VLCC – Very Large Crude Carrier) teljes rakománnyal túl mély merülésűek ahhoz, hogy áthaladjanak a csatornán. Emiatt rakományuk egy részét a Szumed-vezetéken keresztül kell átszivattyúzniuk a Földközi-tengerre, majd ott újra berakodniuk, mielőtt folytathatják útjukat. (Reuters)