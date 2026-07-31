Az első félévben 28 ezerrel csökkent Magyarország népessége

Az előzetes adatok szerint idén júniusban 5790 gyermek született, míg a halálozások száma 9167 volt. A tavaly júniusival összevetve a születések száma 2,6, míg a halálozásoké 3,1 százalékkal csökkent, a természetes fogyás a tavalyi 3511-gyel szemben 3377 volt – közölte pénteken a KSH.

Hat hónap alatt 703-mal kevesebb gyerek született, mint a tavalyi első félévben, ez 2 százalékos csökkenést jelent, valamint azt, hogy a teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,27-re mérséklődött az egy évvel korábbi 1,28-ról. A születések száma főleg az első negyedévben hanyatlott, január–márciusban 3,4 százalékkal esett vissza. Május–júniusban 1,7 százalékkal született kevesebb gyerek a tavalyinál, míg áprilisban 1,8 százalékkal több volt az élveszületések száma, mint egy évvel korábban. A teljes első félévben ezer 15–49 éves nőre 34,3 élveszületés jutott, ami 0,1 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban.

A halálozások száma 62 330 volt, ami 4,1 százalékos, 2679 fős csökkenést jelent. Az egész első félévben így 28 018 fős volt a természetes fogyás, ez 6,6 százalékkal kedvezőbb az előző évi 29 994 főnél.