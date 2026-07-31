Az MLSZ nem változtat az NB I-es menetrenden, vasárnap délután fél 4-kor, 40 fokban kell lejátszani az Újpest–Debrecen meccset

„Az MLSZ nem tervez időpont-módosítást. Sajnos már korábban is volt arra példa, hogy ekkora hőségben kellett játszani, de minden fél tudta a dolgát, és a mérkőzések rendezői ezúttal is megfelelően felkészülnek a körülményekre. A játékvezetők természetesen elrendelhetnek ivószünetet a meccseken.”

Ezt válaszolta a Magyar Labdarúgó Szövetség a Nemzeti Sport kérdésére, miszerint a hétvégére és jövő hétre jósolt pokoli hőség nyomán előfordulhat-e időpont-módosítás az NB I 2. fordulójának programjában, vagyis a délutáni meccsek kerülhetnek-e későbbre.

Ezzel együtt a szövetség még csütörtökön rendkívüli felhívással fordult a klubokhoz, hogy együttműködésüket kérje a következő napokban rendezendő NB I-es, NB II-es, Magyar Kupa- és felkészülési meccseken szükséges óvintézkedések kapcsán.

Stefan Gartenmann, a Ferencváros játékosa nyilvánvalóan nem a hőségtől csuklott össze a Groupama Arénában lejátszott FTC–MTK meccsen, 2025. november 1-jén Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A 2. forduló péntek este kezdődik Felcsúton, ahova a Kisvárda érkezik, szombaton is csak egy meccs lesz, este fél 8-tól Kispesten, a vasárnapi Újpest–Debrecen találkozót viszont a jelenleg érvényes menetrend szerint délután fél 4-től rendezik. Szintén napvilágnál – vasárnap délután 6-kor, illetve hétfőn kora este fél 7-kor – kezdődnek az ETO–Nyíregyháza és ZTE–Paks összecsapások, ezzel szemben a Ferencváros–Vasas rangadó szombaton este esedékes.

Az MLSZ a következőket vetette fel a meccseket rendező kluboknak: