Gajdos László: „Ha nem változtatunk, néhány év múlva egymillió ember élhet sivatagos környezetben Magyarországon”

Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, a következő napokban sem várható csapadék sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területein – közölte fb-posztjában az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felelős vízhasználatra kért mindenkit.
A miniszter az Országos Vízügyi Koordinációs Központból péntek reggel bejelentkezve elmondta: a Dunába nagyon kevés víz áramlik, Paksnál napokon belül a kritikus szint alá csökken a vízállás.
„Ha valaki úgy gondolta, hogy nincs klímaváltozás, ha nem hitt abban, hogy egészen megváltoztak a Földön a folyamatok, akkor most láthatják, hogy nagy baj van” – mondta.
A miniszter hozzátette: most kell odafigyelni, mert ha nem változtatunk, néhány év múlva egymillió ember élhet sivatagos környezetben Magyarországon.
Paksot a Duna kritikus vízállása miatt teljesen le kell állítani. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön délután azt mondta, olyan kritikus energiaellátási helyzet jöhet, amilyet eddig még nem látott az ország. A Qubiton publikált drónfelvételeken mutattuk meg a magasból, hogy néz ki Magyarország legnagyobb folyója.
A Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik az atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése.
Egyelőre önkorlátozásra szólítják fel a nagyfogyasztókat, de előkészítenek egy jogszabályt, amellyel kötelező jelleggel is le tudnának kapcsolni üzemeket.
Az elmúlt napokban olyan mederszakaszok tárultak fel, amik a mérések kezdete óta sosem voltak még szárazon. Friss drónfelvételeinken a Margit-sziget, a Hajógyári-sziget, a Népsziget és a Római-part környéke.