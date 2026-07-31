Hiába fenyeget totális bojkottal az UEFA is, Infantino nem adja fel, továbbra is privatizálni akarja a futball-világbajnokságokat

A FIFA a kritikák és a bojkottfenyegetés ellenére kitart a terve mellett, mely szerint külső befektetők számára is nyitott céget hozna létre a futball-világbajnokságok jövőbeni lebonyolítására, és magántőke bevonásával értékesítené az általa szervezett tornák kereskedelmi jogainak egy részét.

„A tervezett konzultációs folyamatot megzavarták a médiában megjelent pontatlan információk” – olvasható a nemzetközi labdarúgó-szövetség közleményében. A Gianni Infantino vezette szervezet leszögezte: folytatja az egyeztetéseket, hogy „minden tagszövetség tényeken alapuló döntést hozhasson”.

„Senki nem adja el a labdarúgást. Ilyenen a FIFA soha nem gondolkodna” – olvasható az állásfoglalásban, amely kitér arra, hogy a visszajelzéseket és aggályokat tiszteletben tartják, és továbbra is elkötelezettek „a nyílt és demokratikus konzultáció lefolytatása mellett”.

A FIFA állítja, övé maradna a társaság feletti kizárólagos ellenőrzés és a labdarúgás irányítása, illetve megőrizné „kizárólagos hatáskörét” a versenyek szervezésére, a versenynaptár összeállítására, valamint a sportág szabályozására vonatkozóan.

Ha a terv megvalósul, a FIFA 211 tagszövetsége 2027 elején egyenként 20 millió dolláros rendkívüli juttatást kap, majd a 2027–2030 közötti időszakra a támogatásuk 8 millió dollárról 20 millió dollárra emelkedne.

Donald Trump átveszi a miatta alapított FIFA Békedíjat Gianni Infantinótól 2025 decemberében. Megérezte a biznisz illatát, a világbajnokságokat is szívesen átvenné Fotó: Saul Loeb/AFP

Az UEFA, az európai futballszövetség tagországai – mint azt a 444 is megírta – a tervre reagálva csütörtökön abban állapodtak meg, hogy bojkottálják a FIFA rendezvényeit, ha az valóban magántőke bevonásával értékesíti az általa szervezett tornák jogait.

„Az UEFA és nemzeti szövetségei nem vesznek részt a FIFA versenyein, amíg ezek a javaslatok napirenden maradnak” – közölte az UEFA közleményben az 55 tagország részvételével tartott online ülést követően.

A FIFA kedden jelentette be, hogy a jövőbeni világbajnokságokat – beleértve a nőit és a klubok számára rendezetteket is – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi, 70-80 százalékos tulajdonos, és a 211 tagszövetség is részesedéshez jutna.

Az UEFA azonnal éles kritikával reagált.

Az észak- és közép-amerikai, valamint a karibi térség 41 szövetségét tömörítő CONCACAF-zóna is elutasítja Gianni Infantino terveit.

Az ázsiai konföderáció, az AFC sajnálja, hogy a terv azelőtt látott napvilágot, hogy a tagszövetségek erről előzetesen egyeztettek volna.

Az afrikai szövetség, a CAF kevésbé kritikus álláspontot fogalmazott meg, arra buzdítva tagszövetségeit, hogy vizsgálják meg és értékeljék az elképzelést.

Szakemberek véleménye szerint az esetleges FIFA-megállapodás fokozhatná a nyomást a világbajnokság mezőnyének további bővítése vagy a jelenleginél gyakoribb rendezés irányába.

A FIFA-tervek kidolgozásában Donald Trump amerikai elnök kormányzatának köreiből is részt vettek. Sajtóértesülések szerint Joshua Kushner üzletember és befektető – akinek a testvére beházasodott a Trump családba – folytat tárgyalásokat arról, hogy az egyik tőkealapján keresztül levezényelje a befektetést.

Egy ilyen megállapodás Gianni Infantino FIFA-elnök szerepére is hatással lenne: ha a modellt megvalósítanák, az 56 éves sportvezető – a várhatóan 2031-ig tartó utolsó mandátumának lejárta után – vezérigazgatói minőségben irányíthatná az új szervezetet.

Infantino már 2018-ban is dédelgetett hasonló terveket, akkor szaúdi befektetők bevonásával kívánt tető alá hozni több milliárd dolláros megállapodást a klubvilágbajnokság és egy globális Nemzetek Ligája érdekében. Az a javaslat nem kapott kellő támogatást a FIFA-n belül, így nem valósult meg.

Az ötlet berobbanásáról és kontextusáról a Szily László által írt korábbi háttércikket itt lehet elolvasni.