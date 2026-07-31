Káosz a kis Ceutában, óriási összeveszés Európában: mi okozta a váratlan menekültválságot és mi lehet a következménye?

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Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök pénteken megtekinti a ceutai határkerítést. Fotó: JORGE GUERRERO/AFP

Egy nap alatt 50 ezer ember jutott be a tengeren és a kerítésen át a Marokkó területébe ékelődőtt afrikai spanyol városba, a Gibraltárral pont szemközt található Ceutába.

A rohamozók előbb elsöpörték a marokkói rendfenntartókat, majd átjutottak a határon.

Eddig 41-en haltak meg a rohamozás miatt, sokan a tengerbe fulladtak.

Több uniós tagország azonnal a spanyolokat vádolta az egészért.

Az olasz külügyminiszter már arról beszél, hogy állítsák vissza az uniós-spanyol határt.

Péntek déltájban jelentette a Reuters, hogy a spanyol és a marokkói hatóságok szerint sikerült annyira megerősíteni a határkerítést Ceutánál, hogy megállt a 24 órája tartó, példátlan migránsroham. Csütörtökön sokan úszva jutottak be, de Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök szerint péntekre bóják segítségével a tengeren is sikerült akadályt képezni. Korábban a spanyol belügyminisztériumra hivatkozva olyan hírek jelentek meg, hogy egy nap leforgása alatt 49 ezer ember úszott és mászott be Ceutába illegálisan, a helyi autonóm önkormányzat 60 ezres számot emlegetett. A legfrissebb hivatalos becslés 50 ezer bejutó. Ám fontos, friss fejlemény, hogy a spanyol belügyminisztérium szerint a pénteki nap során a tömeg durván fele, 25 ezer ember, önkéntesen visszatért Marokkóba.

A határ megrohamozásának eddig 41 halálos áldozata van. Maga Pedro Sanchez pénteken a helyszínre utazott. Ahol tüntetők fogadták. És ahol teljes a káosz, hiszen egy kerítés mögé zárt, nyolcvanezres, Újpestével megegyező alapterületű városba szabadult be becslések szerint 50 ezer ember, majd távozott 25 ezer. Nem véletlen, hogy az autonóm önkormányzat elnöke, Juan Jesús Vivas szerint a helyzet fenntarthatatlan, és az első és legfontosabb dolog az illegális behatolók azonnali kitoloncolása. A rend fenntartása végett 3 ezer spanyol katonát, ezer rendőrt és csendőrt és 350 belügyminisztériumi tisztviselőt dobtak át Ceutába.