Leálló atomerőmű és fideszes AI slop

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Az élet itthon

A Paksi Atomerőmű Dunaszentbenedekről fotózva, előtérben a Duna 2026 július 29-én. Fotó: Kiss Dániel/MTI/MTVA

Tegnap a legfontosabb hír a bejelentés volt, hogy napokon belül lekapcsolhatják a paksi atomerőművet. Magyar Péter szerint olyan kritikus energiaellátási helyzet jöhet, amelyet eddig nem látott Magyarország, ugyanakkor a kormánynak van terve a kieső áram pótlására. Követtük tegnap, hogy hogyan nézett ki az első nap a hőkupola alatt, megírtuk, hogy éppen most válik félszigetté a híres esztergomi Prímás-sziget, a Qubit pedig drónfotókat mutatott a rekordalacsony Dunáról.

Korábban ismeretlen TikTok-tartalomgyártók és a Fidesz peremén mozgó influenszerek indították el a Dobbanjon mozgalmat, amely szombaton már országjárásba is kezd. Úgy beszélnek mint a Megafon, egyelőre azonban nem tudni, milyen forrásból finanszírozzák a működésüket. A képgenerálókkal azonban nem spórolnak: a mindent betakaró AI slopot „saját márkás termékként" árulják a rendezvényeken.

Orbán Viktor kedvenc lapja közben nyíltan az ország lerohasztásának drukkolt, megírtuk, hogy átrendeződések jönnek a Fidesz frakciójában és hogy van egy kis gond Divinyi Zsombor ki nem nevezésével, valamint hogy klímaszkeptikus DPK-alapítót jelöl köztársasági elnöknek a Mi Hazánk.

És hír volt még, hogy

döntött a kormány az oktatásirányítás teljes átalakításáról, háttérintézménnyé fokozzák le a Klebelsberg Központot,

bár növekedett, mégis kisebb csalódást okozhatott a magyar gazdaság a második negyedévben,

a magyarok csaknem negyven százaléka nem tud elmenni egy egyhetes nyaralásra

felszólították a HUN-REN vezetőit, hogy már ne kezdjenek pénzosztásba házon belül, inkább fizessék ki az ELTE-hez csatolt kutatóközpontokat,

és kiderült, hogy Lentulainak herótja volt a kötelező ukránozástól, bár őt soha senki nem utasította arra, hogy mit mondjon.

Világ

Fotó: Kiss Bence/444



A választásokra készülődő Vlagyimir Putyinnak az ukrán csapások mellett a korábbiaknál is súlyosabb üzemanyagválságot is kezelnie kéne és háborús tüntetések Ukrajnában, Zelenszkij átrendezi az ország katonai vezetését: ezekről volt szó külpolitikai podcastunkban Takácsy Dorkával és Takács Márkkal. Hír volt még, hogy a NATO aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit a lengyelországi légtérsértés után, és hogy ahogy eltörölték az állami üzemanyagár-kedvezményt, kilőtt az infláció Németországban.

És hír volt még, hogy Trump szerint megállapodtak a Hamász lefegyverzéséről, valamint hogy több ezer ember mászott be Ceutába, Spanyolország afrikai exklávéjába.

Írtunk arról is tegnap, hogy az UEFA bojkottal fenyeget, ha megvalósulna a FIFA privatizációs terve, és hogy egy brazil játékos eltörte az ellenfele lábát, most addig nem játszhat, míg az fel nem gyógyul. És ha már foci: emberhátrányban jutott tovább a Fradi a holland Twente ellen az Európa-ligában.