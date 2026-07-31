Magyar Péter: Kedden vagy szerdán teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű

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Kedden vagy szerdán teljesen le kell állítani a Paksi Atomerőművet, ha tovább csökken a Duna vízszintje – erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök a péntek délutáni, Pakson tartott rendkívüli sajtótájékoztatón.

Az eredetileg délután három órára meghirdetett tájékoztató egyórás késéssel kezdődött. Szondi Vanda kormányszóvivő a csúszást azzal indokolta, hogy rendkívül összetett a helyzet. A sajtótájékoztatón Magyar mellett Nagy László, a Paksi Atomerőmű vezérigazgató-helyettese vett részt. Jelen volt az erőmű teljes vezetése, továbbá több kormánytag, köztük Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Ruff Bálint, Vitézy Dávid és Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó is.

Magyar közölte, hogy péntek estére összehívták a kormány védelmi munkacsoportját, amelyet Tóth Péter vezet. A testületben helyet kapott a Paksi Atomerőmű vezetése, az MVM, a MAVIR és több hatóság képviselője is. A miniszterelnök szerint a munkacsoport újabb intézkedésekről dönthet.

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy a Paksi Atomerőmű Magyarország villamosenergia-termelésének mintegy 40 százalékát adja, beépített teljesítménye 2000 megawatt. Azt mondta, az erőmű 1982-es üzembe helyezése óta még soha nem kellett teljesen leállítani a termelést a Duna alacsony vízállása miatt.

Magyar hangsúlyozta, hogy a mostani rendkívüli helyzet nem jelent nukleáris biztonsági kockázatot. Az atomerőmű jelenleg nagyjából 960 megawatt teljesítménnyel működik, ami a korábban ismertetett négyszintű korlátozási rendszer harmadik fokozatának felel meg. Ha a negyedik szint lép életbe, az utolsó működő blokkot is leállítják. A folyamat előre kidolgozott, folyamatosan frissített biztonsági protokoll szerint zajlik.

A paksi erőmű Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A miniszterelnök elmondta, hogy a Duna vízállása jelenleg mínusz 124 centiméter, vagyis már 26 centiméterrel alacsonyabb, mint a korábban mért történelmi minimum. Hozzátette: még július közepén is olyan előrejelzéseket kaptak a vízügyi szakemberektől, amelyek szerint a folyó vízszintje nem éri el a kritikus határt, az elmúlt napokban azonban a vártnál gyorsabban apadt a Duna, mert a vízgyűjtő területekre nem érkezett számottevő csapadék.

A jelenlegi számítások szerint a vízállás akár mínusz 144 centiméter alá is csökkenhet, és a szakemberek egyelőre nem számítanak olyan csapadékra vagy időjárási fordulatra, amely érdemben lassítaná az apadást.

A Paksi Atomerőmű utolsó üzemelő blokkját mínusz 134 centiméteres vízállásnál kell leállítani. A jelenlegi előrejelzések alapján ez kedden vagy szerdán következhet be.

Magyar ugyanakkor kiemelte, hogy a reaktorok biztonsági hűtőrendszere a teljes leállás után is folyamatosan működik majd, így a kialakult helyzet az ellátásbiztonság szempontjából jelent kihívást, nukleáris biztonsági kockázatot azonban nem.