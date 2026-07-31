Már meg is nevezték a három országos közgyűjtemény új vezetőit, amelyek eddigi igazgatóit egyszerre rúgták ki múlt héten

Új vezetőket neveztek ki három országos közgyűjtemény, a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum élére – közölte a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) pénteken az MTI-vel.

Gerencsér Judit az Országos Széchényi Könyvtár,

Jékely Zsombor az Iparművészeti Múzeum,

Babocsay Gergely a Magyar Természettudományi Múzeum megbízott főigazgatója lett.

A közlemény szerint Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jóváhagyásával Zsigmond Gábor, az MNMKK elnöke nevezte ki munkáltatóként az új megbízott főigazgatókat.

Zsigmond Gábor, az MNMKK elnöke Fotó: Németh Dániel/444

Az múlt pénteken derült ki, hogy a természettudományi és az iparművészeti Múzeum, valamint a Széchényi-könyvtár főigazgatóját is menesztették. Az illetékes minisztérium közleménye szerint a döntést a kulturális háttérintézményeknél elindított átfogó intézményi átvilágítás előzte meg.

Az átvilágítás eredményei alapján kezdeményezte Zsigmond Gábor

Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója,

Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója,

valamint Cselovszki Zoltán, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója

munkaviszonyának megszüntetését.