Már meg is nevezték a három országos közgyűjtemény új vezetőit, amelyek eddigi igazgatóit egyszerre rúgták ki múlt héten

Új vezetőket neveztek ki három országos közgyűjtemény, a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum élére – közölte a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) pénteken az MTI-vel.
A közlemény szerint Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jóváhagyásával Zsigmond Gábor, az MNMKK elnöke nevezte ki munkáltatóként az új megbízott főigazgatókat.
Az múlt pénteken derült ki, hogy a természettudományi és az iparművészeti Múzeum, valamint a Széchényi-könyvtár főigazgatóját is menesztették. Az illetékes minisztérium közleménye szerint a döntést a kulturális háttérintézményeknél elindított átfogó intézményi átvilágítás előzte meg.
Az átvilágítás eredményei alapján kezdeményezte Zsigmond Gábor
munkaviszonyának megszüntetését.