Megjelent a lista: egyszerre 25 nagykövetet mentett fel Orbán Anita

25 nagykövetet mentett fel Orbán Anita külügyminiszter előterjesztésére Sulyok Tamás, a lista péntek este jelent meg a Közlönyben. A legfontosabb csúcsállomások élén nem maradtak a helyükön a korábbi nagykövetek, így a kormány egyszerre válik meg a washingtoni, a londoni, a brüsszeli, moszkvai és a kijevi nagykövettől.
A visszahívottak között van Takács Szabolcs Ferenc eddigi washingtoni nagykövet, aki aktívan részt vett Szijjártóék MAGA-világ felé való építkezésében, a moszkvai Konkoly Norbert Attila, aki az orosz-ukrán háború kitörése óta képviselte Magyarországot a Kreml felé, de a kijevi Heizer Antal is.
Megszűnik a megbizatása a londoni nagykövet Kumin Ferencnek is, aki a korábban Orbán Viktor nemzetközi sajtófőnöke is volt. Hazajön a brüsszeli nagykövet Kovács Tamás Iván is, ahogy (nagyköveteknél szokatlanul hosszú idő, nyolc év után) Oslóból Altusz Kristóf is, aki annak idején a külügy egyik kulcsembere volt, aki a diplomáciai útlevelekkel és a tiszteletbeli konzuli címekkel kapcsolatos kényes ügyeket is kezelte Szijjártó miniszterségének elején.
Az Orbán-kormány két legközelebbi térségi szövetségesénél is váltás lesz: felmentették ugyanis a pozsonyi nagykövet Balogh Csaba Sándort és a belgrádi Magyar József Zoltánt is.
Figyelemre méltó az algíri, de a száheli országokba is akkreditált Szarka Gábor Levente felmentése is. Ő a nagyköveti kinevezése előtt katonapolitikai szakértőként vezényelte le a Színház- és Filmművészeti Egyetem átalakítását az intézmény kancellárjaként, majd a diplomáciai működése kiterjedt a Száhel-térségre is, és így az Orbán Gáspár-féle tervezett csádi misszióval is kapcsolatban kellett, hogy legyen. Az is most vált hivatalossá, hogy lecserélik a dohai nagykövetet: Korom Ferenc, a Honvéd Vezérkar korábbi parancsnoka idáig Katarból szervezte az öbölmenti kapcsolatok építését.
Véget ér a Kolumbiába és Panamába akkreditált Villegas-Vitézy Anna Zsófia megbizatása is, aki Orbán Viktor távoli rokonaként (és Vitézy Dávid féltestvéreként) lett a retorikai szinten sokat hangsúlyozott latin-amerikai nyitás egyik képviselője. Szintén hazajön Manilából az az Tóth Titanilla, akit 220-ban szokatlanul fiatalon neveztek ki a gyorsan leváltott Bencze József korábbi országos rendőrfőkapitány helyére, amikor a Külügyben a Szijjártó-féle minisztériumi vezetéshez lojális fiatal káderek kerültek pozícióba.
Nemcsak kétoldalú nagyköveteket rendeltek haza, hanem a nemzetközi szervezetek melletti misszióvezetőket is: távozik a brüsszeli NATO-képviselet éléről Balogh István, a bécsi EBESZ- és ENSZ-képviseletről Dancs Ferenc, a genfi ENSZ- és WTO-delegáció éléről pedig Havasi Zsófia.
A teljes felmentési lista:
Az új nagykövetjelöltek személyéről és az utódlások menetéről a parlamenti bizottsági meghallgatások után várhatók fejlemények.