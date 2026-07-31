Megjelent a lista: egyszerre 25 nagykövetet mentett fel Orbán Anita

25 nagykövetet mentett fel Orbán Anita külügyminiszter előterjesztésére Sulyok Tamás, a lista péntek este jelent meg a Közlönyben. A legfontosabb csúcsállomások élén nem maradtak a helyükön a korábbi nagykövetek, így a kormány egyszerre válik meg a washingtoni, a londoni, a brüsszeli, moszkvai és a kijevi nagykövettől.

A visszahívottak között van Takács Szabolcs Ferenc eddigi washingtoni nagykövet, aki aktívan részt vett Szijjártóék MAGA-világ felé való építkezésében, a moszkvai Konkoly Norbert Attila, aki az orosz-ukrán háború kitörése óta képviselte Magyarországot a Kreml felé, de a kijevi Heizer Antal is.

Megszűnik a megbizatása a londoni nagykövet Kumin Ferencnek is, aki a korábban Orbán Viktor nemzetközi sajtófőnöke is volt. Hazajön a brüsszeli nagykövet Kovács Tamás Iván is, ahogy (nagyköveteknél szokatlanul hosszú idő, nyolc év után) Oslóból Altusz Kristóf is, aki annak idején a külügy egyik kulcsembere volt, aki a diplomáciai útlevelekkel és a tiszteletbeli konzuli címekkel kapcsolatos kényes ügyeket is kezelte Szijjártó miniszterségének elején.

Az Orbán-kormány két legközelebbi térségi szövetségesénél is váltás lesz: felmentették ugyanis a pozsonyi nagykövet Balogh Csaba Sándort és a belgrádi Magyar József Zoltánt is.

Figyelemre méltó az algíri, de a száheli országokba is akkreditált Szarka Gábor Levente felmentése is. Ő a nagyköveti kinevezése előtt katonapolitikai szakértőként vezényelte le a Színház- és Filmművészeti Egyetem átalakítását az intézmény kancellárjaként, majd a diplomáciai működése kiterjedt a Száhel-térségre is, és így az Orbán Gáspár-féle tervezett csádi misszióval is kapcsolatban kellett, hogy legyen. Az is most vált hivatalossá, hogy lecserélik a dohai nagykövetet: Korom Ferenc, a Honvéd Vezérkar korábbi parancsnoka idáig Katarból szervezte az öbölmenti kapcsolatok építését.

Véget ér a Kolumbiába és Panamába akkreditált Villegas-Vitézy Anna Zsófia megbizatása is, aki Orbán Viktor távoli rokonaként (és Vitézy Dávid féltestvéreként) lett a retorikai szinten sokat hangsúlyozott latin-amerikai nyitás egyik képviselője. Szintén hazajön Manilából az az Tóth Titanilla, akit 220-ban szokatlanul fiatalon neveztek ki a gyorsan leváltott Bencze József korábbi országos rendőrfőkapitány helyére, amikor a Külügyben a Szijjártó-féle minisztériumi vezetéshez lojális fiatal káderek kerültek pozícióba.

Nemcsak kétoldalú nagyköveteket rendeltek haza, hanem a nemzetközi szervezetek melletti misszióvezetőket is: távozik a brüsszeli NATO-képviselet éléről Balogh István, a bécsi EBESZ- és ENSZ-képviseletről Dancs Ferenc, a genfi ENSZ- és WTO-delegáció éléről pedig Havasi Zsófia.

A teljes felmentési lista:

dr. Kovács Tamás Iván (Brüsszel)

dr. Szarka Gábor Levente (Algír)

Magyar József Zoltán (Belgrád)

Korom Ferenc (Doha)

Konkoly Norbert Attila (Moszkva)

dr. Baranyi András (Prága)

dr. Nagy Gábor Tamás (Wellington)

Balogh István (Brüsszel – NATO)

dr. Dancs Ferenc (Bécs – EBESZ/ENSZ)

Villegas-Vitézy Anna Zsófia (Bogotá)

Naffå Osama Ibrahim (Bagdad)

Havasi Zsófia (Genf – ENSZ/WTO)

Horogszegi Szilágyi Dániel Mihály (Hága)

Sikó Anna Mária (Jereván)

Heizer Antal (Kijev)

Jakab Gabriella (Koppenhága)

dr. Kumin Ferenc (London)

dr. Tóth Titanilla (Manila)

Altusz Kristóf (Oslo)

dr. Balogh Csaba Sándor (Pozsony)

Fülöp Viktor Géza (Pretoria)

Pósa Krisztián (Szarajevó)

Kondor Anna (Szingapúr)

dr. Ponevács-Pana Petra (Tbiliszi)

Takács Szabolcs Ferenc (Washington)

Az új nagykövetjelöltek személyéről és az utódlások menetéről a parlamenti bizottsági meghallgatások után várhatók fejlemények.