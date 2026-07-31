Műanyag szatyorban hagyta a csecsemő maradványait, a spórolt pénzből egzotikus utazásokra ment az angol temetkezési vállalkozó

Húsz év börtönbüntetésre ítélték azt az angol temetkezési vállalkozót, aki több évtizeden át csapta be a gyászoló családokat, és a rábízott holttesteket horrorisztikus körülmények között hagyta elbomlani. A Legacy Independent Funeral Directors nevű céget vezető Robert Bush 67 rendbeli bűncselekményt – tisztességes temetés megtagadását, 500 ezer fontnyicsalást és jótékonysági szervezetektől való lopást – ismert el a bíróság előtt.

A rendőrség még 2024 márciusában lakossági bejelentésre csapott le a vállalkozás telephelyére Hullban. A kiérkező nyomozókat borzalmas körülmények fogadták: a helyszínen 35 azonosítatlan holttestet és több mint száz olyan urnát találtak, amelyekben ismeretlen eredetű hamvak voltak.

A tárgyaláson nyilvánosságra hozott részletek sokkolták a jelenlévőket - írja a BBC. A temetkezési vállalat épületében a holttesteket hűtés nélkül, a földön hagyták bomlani, a padlót ürülék, testnedvek, szemét és a gyászoló családok fotói borították, míg egy halvaszületett csecsemő maradványaira a földön, egy műanyag szatyorban bukkantak rá.

Húsz évre ítélték a temetkezési vállalkozót. Fotó: Humberside Police

Bush a profitmaximalizálás kedvéért rendszeresen átrendezte a koporsókat: ha egy már kifizetett koporsót újra fel tudott használni egy másik halottnál, simán megtette, a hamvasztások során pedig teljesen random módon szórt hamut az urnákba. A nyomozás megállapította, hogy legalább 46 családnak adtak át teljesen idegen maradványokat, 11 esetben pedig semmit nem kaptak a hozzátartozók – volt olyan gyászoló, akinek mindössze egy kávéskanálnyi hamut vagy egy üres műanyag zacskót tudott átadni a rendőrség.

Az ítélet értelmében aki az elmúlt 12 évben nála intézte szerette temetését, az – a rendőrök által megtalált és beazonosított 35 testen kívül – soha többé nem lehet biztos abban, hogy valóban a saját hozzátartozója hamvait őrzi.

A bíró az ítélet indoklásában azt mondta, hogy a temetkezési vállalkozó olyan mértékű fájdalmat okozott több száz embernek, amilyenre a brit igazságszolgáltatásban még nem volt példa. Aki az elmúlt 12 évben nála intézte szerettei temetését, az a rendőrök által sikeresen beazonosított 35 holttesten kivételével soha többé nem lehet biztos abban, hogy valóban a saját hozzátartozója hamvait temette el.

Bush a bíróságon pénzügyi nehézségeivel és adósságaival magyarázta a tetteit, az ítélet szerint azonban a hűtőkamrákra és a megfelelő körülmények biztosítására szánt pénzt a férfi saját egzotikus utazásokra, házfelújításra és kedvenc hobbijára, a motorversenyzésre költötte.

A tragédia hatására a brit kormány azonnali lépéseket ígért: a nagy-britanniai temetkezési szektorban jelenleg uralkodó rendszert szigorú állami felügyelet váltja fel, és a büntetőtörvénykönyvet is módosítják, hogy a jövőben megakadályozzák a hasonló visszaéléseket.