Olaszország már felfüggesztette a schengeni egyezményt a spanyolokkal a ceutai migrációs válság miatt

Újra ellenőrzik az olasz repülőtereken és kikötőkben a Spanyolországból érkezőket - vagyis felfüggesztették a schengeni egyezményt a 4. legnépesebb EU-s országgal szemben - jelentette be péntek este az olasz belügyminisztérium.

A határellenőrzés visszaállítását Giorgia Meloni miniszterelnök követelte miután az észak-afrikai spanyol városba, Ceutába már vagy 60 ezren jutottak be csütörtök-pénteken Marokkó felől. „Az illegális bevándorlással szemben nem fogunk egy millimétert sem hátrálni: ennek a kormánynak továbbra is a határok védelme, az embercsempészek megállítása és a hatékony hazaszállítások biztosítása az irányvonala” - mondta Meloni.

Ceuta, 2021 Fotó: FADEL SENNA/AFP

Tömeges illegális migráció esetén az uniós tagállamoknak jogukban áll felfüggeszteni a schengeni szabályokat, és ideiglenesen visszaállíthatják a határellenőrzést, amint arra már jó néhány példa volt. Ebben azonban nem szelektálhatnának, vagyis azt, amit most az olaszok akarnak csinálni, hogy csak a Spanyolországból érkezőket ellenőrzik, elvileg nem lehetne megjátszani.

Madridba emiatt már be is hivatták az olasz nagykövetet, hogy hivatalosan tiltakozzanak a lépés ellen. A lépést szintén kritizálja az olasz baloldal: Giuseppe Conte volt kormányfő, az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom elnöke szerint az intézkedéssel Meloni az olasz szélsőjobb felé kacsingat a jövő évi parlamenti választásokra készülve.

Az olasz döntés azonban nem csak a saját választóinak szólhat: más országok is nyomást gyakorolnak a spanyol kormányra, hogy tartsák kívül az érkezőket, és ne engedjék át őket Ceutából az európai schengeni rendszerbe. A határellenőrzés megerősítését más országokban is követeli a jobboldal, Franciaországban Marine Le Pen is azt követeli, hogy azonnal erősítsék meg a határellenőrzést.