Olaszország már felfüggesztette a schengeni egyezményt a spanyolokkal a ceutai migrációs válság miatt

Újra ellenőrzik az olasz repülőtereken és kikötőkben a Spanyolországból érkezőket - vagyis felfüggesztették a schengeni egyezményt a 4. legnépesebb EU-s országgal szemben - jelentette be péntek este az olasz belügyminisztérium.
A határellenőrzés visszaállítását Giorgia Meloni miniszterelnök követelte miután az észak-afrikai spanyol városba, Ceutába már vagy 60 ezren jutottak be csütörtök-pénteken Marokkó felől. „Az illegális bevándorlással szemben nem fogunk egy millimétert sem hátrálni: ennek a kormánynak továbbra is a határok védelme, az embercsempészek megállítása és a hatékony hazaszállítások biztosítása az irányvonala” - mondta Meloni.
Tömeges illegális migráció esetén az uniós tagállamoknak jogukban áll felfüggeszteni a schengeni szabályokat, és ideiglenesen visszaállíthatják a határellenőrzést, amint arra már jó néhány példa volt. Ebben azonban nem szelektálhatnának, vagyis azt, amit most az olaszok akarnak csinálni, hogy csak a Spanyolországból érkezőket ellenőrzik, elvileg nem lehetne megjátszani.
Madridba emiatt már be is hivatták az olasz nagykövetet, hogy hivatalosan tiltakozzanak a lépés ellen. A lépést szintén kritizálja az olasz baloldal: Giuseppe Conte volt kormányfő, az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom elnöke szerint az intézkedéssel Meloni az olasz szélsőjobb felé kacsingat a jövő évi parlamenti választásokra készülve.
Az olasz döntés azonban nem csak a saját választóinak szólhat: más országok is nyomást gyakorolnak a spanyol kormányra, hogy tartsák kívül az érkezőket, és ne engedjék át őket Ceutából az európai schengeni rendszerbe. A határellenőrzés megerősítését más országokban is követeli a jobboldal, Franciaországban Marine Le Pen is azt követeli, hogy azonnal erősítsék meg a határellenőrzést.
Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök tényleg félmilló illegális migránsnak adott uniós állampolgárságot? Nem, erről egyformán hazudnak az embercsempészek és az olasz kormány vezetői. De amnesztiát tényleg adott és lehet, hogy részben emiatt rohamozta meg egy nap alatt 50 ezer ember az Afrikai területen található spanyol várost, Ceutát.
Legalább 15-en meghaltak, miközben Ceutába akartak bejutni. A helyzet miatt egymásnak feszült az olasz és a spanyol kormány is, az olaszok már kidobnák Schengenből Spanyolországot. A spanyol belügyminisztérium szerint az elmúlt 24 órában 49 ezren léptek be Marokkó felől az exklávéba.