Szentendrén a rendszer túlterheltsége miatt több ezren maradtak ivóvíz nélkül

„Szentendrén reggelre a rendszer túlterhelése miatt több ezer ember maradt ivóvíz nélkül. A honvédség kettő tartálykocsival és 7000 db zacskózott vízzel segít a helyzet rendeződéséig. Kérjük a locsolás felfüggesztését a következő napokban!”

– írta Facebook-posztjában Magyar Péter.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az újabb hőhullám miatt egyre több probléma jelentkezik. Paksot a Duna kritikus vízállása miatt teljesen le kell állítani. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön délután azt mondta, olyan kritikus energiaellátási helyzet jöhet, amilyet eddig még nem látott az ország. A Qubiton publikált drónfelvételeken mutattuk meg a magasból, hogy néz ki Magyarország legnagyobb folyója.