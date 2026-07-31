Szentendrén a rendszer túlterheltsége miatt több ezren maradtak ivóvíz nélkül

„Szentendrén reggelre a rendszer túlterhelése miatt több ezer ember maradt ivóvíz nélkül. A honvédség kettő tartálykocsival és 7000 db zacskózott vízzel segít a helyzet rendeződéséig. Kérjük a locsolás felfüggesztését a következő napokban!”
– írta Facebook-posztjában Magyar Péter.
Az újabb hőhullám miatt egyre több probléma jelentkezik. Paksot a Duna kritikus vízállása miatt teljesen le kell állítani. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön délután azt mondta, olyan kritikus energiaellátási helyzet jöhet, amilyet eddig még nem látott az ország. A Qubiton publikált drónfelvételeken mutattuk meg a magasból, hogy néz ki Magyarország legnagyobb folyója.
A Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik az atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése.
Egyelőre önkorlátozásra szólítják fel a nagyfogyasztókat, de előkészítenek egy jogszabályt, amellyel kötelező jelleggel is le tudnának kapcsolni üzemeket.
Az elmúlt napokban olyan mederszakaszok tárultak fel, amik a mérések kezdete óta sosem voltak még szárazon. Friss drónfelvételeinken a Margit-sziget, a Hajógyári-sziget, a Népsziget és a Római-part környéke.