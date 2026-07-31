Tarr Zoltán: már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza az NKA ideiglenes kollégiumának támogatásaiból

„Hankó-botrány: már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza az előző, bukott miniszter saját kereteként használt hírhedt ideiglenes kollégium támogatásaiból. Korábban jeleztük az előző kormánytól kulturális támogatásból részesülőknek, hogyha azt érzik, nem állt biztos lábakon a támogatásuk, inkább utalják vissza a vonatkozó összegeket. Kérésünk után hirtelen megugrott a visszautalások száma: mára pedig több, mint 3,3 milliárd forint közpénzt fizettek vissza. Ezek között a részben vagy egészben visszautalt támogatások között számos több tízmilliós tétel is van.”

– írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

Az NKA-botrány lényege, hogy a gyanú szerint a választások előtt nem sokkal 17 milliárd forintnyi, kultúratámogatásra szánt közpénzt szórtak szét titokban fideszes kampányeseményekre és a Fidesz mellett kampányoló művészek fellépéseire. Kiderült az is, hogy a 17 milliárdos keret mellett Hankó Balázs ex-miniszternek, az NKA elnökének is volt egy saját büdzséje. A nyilvánosságra hozott adatokból kiderült, a miniszter a saját választókörzetében 341 millió forint támogatást osztott szét idén, ami a korábbi évekhez képest példa nélküli és elképesztően kirívó pénzszórás. Az ügyben jelenleg öten ülnek letartóztatásban és ketten vannak bűnügyi felügyelet alatt. A nyomozók az NKA-ügyben hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt foglalták le a Fidesz szervereit is.