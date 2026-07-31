Trump inkább mégse biztos abban, hogy ad az ukránoknak Patriot licenszet

Korábbi kijelentéseinek némiképp ellentmondva Donald Trump úgy nyilatkozott, egyelőre nem döntötte el, engedélyezi-e, hogy Ukrajna Patriot légvédelmi elfogórakétákat gyártson. Ezzel kétségessé vált, hogy Washington teljesíti-e Kijev egyik legfontosabb kérését.

Az amerikai elnök a Financial Timesnak adott telefonos interjúban úgy fogalmazott, hogy nem biztos benne, megadja-e az engedélyt Ukrajnának a Patriot rakéták gyártására, hozzátéve: „vizsgáljuk a kérdést”. „Ez egy rendkívül különleges fegyver, ezért óvatosnak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy kinek adunk gyártási engedélyt. Mi valójában nem szoktunk licencelni ilyen haditechnikai eszközöket” – mondta.

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Trump nyilatkozata mindössze két nappal azután hangzott el, hogy a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt konkrétan ezeknek a rakétáknak az ukrajnai gyártásáról. A találkozó után Zelenszkij azt mondta: Trump „elfogadta, hogy megadja nekünk a licenceket”.

Trump még július elején, a törökországi NATO-csúcstalálkozón jelentette be, hogy Washington megadja Kijevnek a Patriot rakéták gyártásához szükséges engedélyt. A Patriot légvédelmi rendszer kulcsfontosságú Ukrajna számára, mivel ez az egyik leghatékonyabb eszköz az orosz ballisztikus rakéták elfogására, amelyek rendszeresen támadják az ukrán városokat.

Trump a Financial Timesnak azt is elmondta, hogy figyelmének középpontjában továbbra is az ukrajnai háború lezárása áll, ennek érdekében két különmegbízottja, Jared Kushner (az elnöki vő) és Steve Witkoff (az elnöki golfpartner, és Putyin-suttogóvá előlépett közel-keleti különmegbízott) a következő napokban első alkalommal látogat Ukrajnába. „Egyszerűen fogalmazva azt szeretnénk, hogy véget érjen az Oroszország és Ukrajna közötti háború” – mondta Trump. „Nem rakétákat keresünk. Békét keresünk.”