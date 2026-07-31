Trump veteránokkal váltaná ki az illegális státuszú külföldi kamionsofőröket

Az amerikai kormány programot indít, hogy az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó külföldi kamionsofőröket katonai veteránokkal váltsa ki - jelentette be Donald Trump csütörtökön.
A program részeként a hadseregben korábban nehézgépjárműveket vezető veteránok gyakorlatilag azonnal hozzájuthatnak kereskedelmi hivatásos jogosítványhoz, és nem kell letenniük a közúti vizsgát, egyes esetekben pedig az írásbeli teszt alól is felmentést kaphatnak. A kezdeményezés keretében a sofőri tapasztalatokkal nem rendelkező leszerelt katonák gyorsított tanfolyamon kaphatják meg a kamionvezetésre jogosító engedélyt. Donald Trump hangsúlyozta, hogy cél az országban az elmúlt években illegális státuszuk ellenére is hivatásos jogosítványt szerző bevándorlók kiváltása.
Az elnök szerint az Egyesült Államok 50 szövetségi államából eddig 34 csatlakozott a programhoz. Trump állítása szerint hivatalba lépése óta már 24 ezer olyan sofőrt távolítottak el, aki nem beszél angolul, és összesen mintegy 28 ezer embertől akarják elvenni a jogosítványt. (MTI)