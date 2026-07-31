Újabb őrület a FIFA-nál: 2030-tól jöhet a 64 csapatos világbajnokság

Még el sem ültek a hullámok a 48 csapatosra higított világbajnokság miatt, nem beszélve Gianni Infantino legújabb ötletétől a VB-jogok eladásáról - emiatt az UEFA már európai bojkottal fenyegetőzik, egyelőre hiába - a FIFA máris 64 csapatosra bővítené a világbajnokság mezőnyét, méghozzá már 2030-tól.

A Guardian most olyan iratokhoz jutott hozzá, melyek szerint a FIFA egy villám piackutatást írt ki, hogy felmérje a lehetséges bővítés gazdasági előnyeit. A kiválasztott elemzőcégnek csak négy hete lesz arra, hogy átvilágítsa az egész javaslatot, ami arra utal, hogy a döntést már az idén meg akarják hozni.

A dokumentumokat alig néhány nappal azután szivárogtatták ki, hogy kiderült: Infantino magánbefektetőknek adná el a világbajnokság jogait, ami miatt már Infantino elnöki főtanácsadója, az idei amerikai VB szervezésében is fontos szerepet játszó Carlos Cordeiro is lemondott.

A 64 csapatos világbajnokság ötletét a kontinentális szövetségek közül főleg a dél-amerikai CONMEBOL támogatja - ők abban bízhatnak, hogy ezzel nemcsak egy-egy nyitómeccset játszanának majd 2030-ban Argentínában, Paraguayban és Uruguayban, hanem komplett csoportoknak adhatnának otthon a dél-amerikai országok. A bővítés ellen ugyanakkor az UEFA és a CONCACAF is élesen tiltakozik.

Infantino számára ennél azonban sokkal fontosabb, hogy a FIFA a jegyeladásokból, szponzorációkból és tévés jogokból származó bevételek további robbanásszerű növekedését várja az újabb létszámbővítéstől.

Trump átveszi a frissen és alighanem miatta alapított FIFA Békedíjat Gianni Infantinótól tavaly decemberben Fotó: Saul Loeb/AFP

Az, hogy most egy hónap alatt kellene az ehhez sebtében megrendelt kutatásnak megvizsgálnia olyan komplex és előre tudhatóan súlyos érdeksérelmekkel járó kérdéseket, mint a játékosok túlterheltsége, a foci minősége és a nemzetközi versenynaptár, egészen komolytalan, és máris óriási felháborodással jár. Ha a FIFA végigviszi a tervet, az drasztikusan lecsökkentené a potenciális rendezők körét is, hiszen nem sokan vannak, akik képesek lehetnek egy ennyire monstre rendezvény lebonyolítására - jegyzi meg a Guardian.