Újabb őrület a FIFA-nál: 2030-tól jöhet a 64 csapatos világbajnokság

Még el sem ültek a hullámok a 48 csapatosra higított világbajnokság miatt, nem beszélve Gianni Infantino legújabb ötletétől a VB-jogok eladásáról - emiatt az UEFA már európai bojkottal fenyegetőzik, egyelőre hiába - a FIFA máris 64 csapatosra bővítené a világbajnokság mezőnyét, méghozzá már 2030-tól.
A Guardian most olyan iratokhoz jutott hozzá, melyek szerint a FIFA egy villám piackutatást írt ki, hogy felmérje a lehetséges bővítés gazdasági előnyeit. A kiválasztott elemzőcégnek csak négy hete lesz arra, hogy átvilágítsa az egész javaslatot, ami arra utal, hogy a döntést már az idén meg akarják hozni.
A dokumentumokat alig néhány nappal azután szivárogtatták ki, hogy kiderült: Infantino magánbefektetőknek adná el a világbajnokság jogait, ami miatt már Infantino elnöki főtanácsadója, az idei amerikai VB szervezésében is fontos szerepet játszó Carlos Cordeiro is lemondott.
A 64 csapatos világbajnokság ötletét a kontinentális szövetségek közül főleg a dél-amerikai CONMEBOL támogatja - ők abban bízhatnak, hogy ezzel nemcsak egy-egy nyitómeccset játszanának majd 2030-ban Argentínában, Paraguayban és Uruguayban, hanem komplett csoportoknak adhatnának otthon a dél-amerikai országok. A bővítés ellen ugyanakkor az UEFA és a CONCACAF is élesen tiltakozik.
Infantino számára ennél azonban sokkal fontosabb, hogy a FIFA a jegyeladásokból, szponzorációkból és tévés jogokból származó bevételek további robbanásszerű növekedését várja az újabb létszámbővítéstől.
Az, hogy most egy hónap alatt kellene az ehhez sebtében megrendelt kutatásnak megvizsgálnia olyan komplex és előre tudhatóan súlyos érdeksérelmekkel járó kérdéseket, mint a játékosok túlterheltsége, a foci minősége és a nemzetközi versenynaptár, egészen komolytalan, és máris óriási felháborodással jár. Ha a FIFA végigviszi a tervet, az drasztikusan lecsökkentené a potenciális rendezők körét is, hiszen nem sokan vannak, akik képesek lehetnek egy ennyire monstre rendezvény lebonyolítására - jegyzi meg a Guardian.
A kritikák ellenére kitart az őrült terv mellett a FIFA. És különben is: a média a hibás, mert megzavarta a konzultációs folyamatokat.
A FIFA elnöke titokban leszervezte, hogy a világszervezet összes bevételt hozó tevékenységét szervezzék ki egy új cégbe, aminek a 21 százalékát külső befektetőknek adnák el. A befektetők vezetője a Trump-klán tagja, Joshua Kushner. Infantino lenne az új cég vezetője, tízszer annyi pénzért, mint amennyit FIFA-elnökként keres.