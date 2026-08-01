A spanyol hatóságok szerint szinte minden migráns visszament Marokkóba Ceutából

Spanyol kormányzati tisztviselők szerint a Marokkóból a spanyol fennhatóságú Ceutába érkezett mintegy 50 ezer ember közül több mint 48 300-an már visszatértek Marokkóba. (Itt érdemes megjegyezni, hogy a ceutai önkormányzat szerint akár hatvanezren is átkelhettek a határon.)

A spanyol kormány ceutai képviselete közölte, hogy a határ spanyol oldalán eddig 57 holttestet találtak, és elképzelhető, hogy a marokkói oldalon is vannak további áldozatok. A tájékoztatás szerint egyesek megfulladtak, másokat pedig agyontapostak vagy halálra nyomtak, miközben megpróbáltak felmászni a határkerítést tartó hullámtörő gátra.

Az Európai Bizottság közlése szerint a migránsok részéről „nem tapasztalható továbbhaladás az európai kontinens vagy más uniós tagállamok irányába”.

A váratlan ceutai válság hátteréről és következményeiről itt írtunk bővebben.