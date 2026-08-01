A Vízügy azt kéri, senki ne dőljön be a Dunával kapcsolatos kamuknak, hülyeségeknek, álhíreknek, összeesküvés-elméleteknek

Az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot, amelyek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. – írja közleményében az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálunk, hiszen itt szinte kiszárad a Duna és negatív rekordokat döntöget a vízállás. (Érdekes, pedig egyes fideszes politiikusok mintha pont erre utalnának. - A szerk.) A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok „visszatartják" a Dunát és emiatt nincs Magyarországon víz. Nos, ezek közül egyik sem igaz, figyelmeztet a Vízügy. Nem szükséges tehát ezek miatt hőbörögni, patáliázni, asztalt verni, sőt, még a felháborodott, felkiáltójelekben bővelkedő kommentek is fölöslegesek. Mivel a Duna nemzetközi vízfolyás, így egyetlen állam sem rendelkezhet a vízkészletével korlátlanul, annak használatát több szintű szabályozás határozza meg.

Fotó: Németh Dániel/444

A Duna aktuális természetes vízhozamát úgynevezett zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a beérkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. A jelenlegi természetes vízhozam azonban minden korábban mért értéknél alacsonyabb.

A vízlépcsők rövid távon képesek a vízhozam időbeli kiegyenlítésére vagy átmeneti tározására, azonban a Duna teljes vízkészletét tartósan nem tudják visszatartani.

A rendkívül alacsony vízállások elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területén kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós vízvisszatartása.

A Vízügy közleményében arról is ír, hogy Ausztriában 12 darab duzzasztó működik, amely rövid távú megoldást lehetővé tesz, de alapjaiban nem oldja meg a klímaváltozás okozta sokkot. Magyarországon a Dunán nem működik olyan vízlépcső, amely lehetőséget biztosítana a nagyvízi időszakokban történő vízkészlet-felhalmozásra és az azt követő szabályozott vízpótlásra. Ennek következtében a hazai Duna- szakasz vízjárása közvetlenül követi a rendkívül alacsony természetes vízhozam alakulását.