Annyira kifogytak a Patriotokból az ukránok, hogy az ország ellen indított 26 ballisztikus rakétából csak egyet tudtak elfogni

Oroszország ismét nagyszabású éjszakai támadást indított Ukrajna ellen, amely során 35 különböző típusú rakétát és 185 pilóta nélküli légi járművet vetett be. Az ukrán légierő és Volodimir Zelenszkij közlése szerint a támadás elsődleges célpontja Kijev és környéke volt

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint a légvédelem 156 légi célpontot semmisített meg vagy zavart meg elektronikus eszközökkel. Ezek között két rakéta és 154 drón volt. A többi eszköz elérta a célját: négy hajó elleni rakéta, 26 ballisztikus rakéta és 23 támadó drón 21 különböző helyszínen csapódott be.

Fotó: SAUL LOEB/AFP

„Csak egyetlen ballisztikus rakétát sikerült elfogni, egyszerűen azért, mert nincsenek elfogórakéták a Patriot rendszerekhez” – írta az X-en Zelenszkij. Az ukrán elnök hozzátette, hogy a ballisztikus rakéták elleni elfogórakéták hiánya arra ösztönzi Oroszországot, hogy folytassa a civil lakosság elleni támadásokat.

„Rendkívül fontos, hogy partnereink megértsék: ezekre a képességekre nem valamilyen raktárakban tartott, elméleti forgatókönyvekhez szükséges készletként van szükség, hanem itt és most, hogy megfékezzük és megállítsuk az orosz háborút Ukrajnában. Minden egyes elfogórakéta-csomag emberek életét menti meg. És minden olyan éjszaka, amikor ezek hiányoznak, több áldozattal jár” – írta Zelenszkij.

Az Egyesült Államok Patriot-készlete kezd elfogyni (ennek okai elsősorban a katasztrofális iráni háborúban keresendőek), pedig arra a saját céljaira is nagy szüksége van. Ezért Ukrajna nem kaphat azonnal további rakétákat, pedig arra óriási igény lenne, mivel a Patriot-rendszerekbe való PAC-3 az egyetlen fegyver az arzenáljában, amely képes az orosz ballisztikus rakétákat becsapódásuk előtt lelőni. Iparági elemzések szerint Ukrajnának évente legalább 2000 darab PAC-3 rakétára lenne szüksége az orosz ballisztikus eszközök elhárításához.

Donald Trump korábban azt mondta, hogy engedélyezné Ukrajnának saját Patriot elfogórakéták gyártását, ám néhány órával azelőtt, hogy Oroszország újabb ballisztikus rakétacsapást mért Kijevre, visszakozott. (via Pravda)