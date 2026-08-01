Borízű hang #281: 444-es rendszerváltás, filippínók szmokingban, Schicklgruberék, Antonescu-washing – csapatjuk, mint külügyes a VIP-váróban

Rendszer- és főszerkváltó műsorunk kettős zsinórmértéket állít maga számára, és ezúttal sem veri le a magasra tett, világot jelentő deszkát. Surmó surmárum: felforgat az századok érczkeze, de mi állunk a viharos körülmények között, mint Schicklgrubernéban a gyerek!
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Bede Márton vállalja. Nyíltlevélreneszánsz. Orbán János Dénes vs. Kylian Mbappé. Cucurella a 12. kerületben. A Sex Pistols-karaoke (konyókrityó). Rendőrállam-revival. Stravinszkíj: Manók tánca.
Régen borsónagyhatalom voltunk, már alig maradt termelés. Harc az ízetlen, ipari egyenzöldségek ellen, a régi tájfajtákért. A vendég: Réthy Kati, biológus, agroökológus, őstermelő.
Bede Márton vállalja. Nyíltlevélreneszánsz. Orbán János Dénes vs. Kylian Mbappé. Cucurella a 12. kerületben.A Sex Pistols-karaoke (konyókrityó). Rendőrállam-revival. Stravinszkíj: Manók tánca.
Rendszerváltás helyett: drogos ország közmédiázik, és milliárdokat fizet az NB I.-es közvetítésekért. OJD, a rendszer egyik csúcsteljesítménye. Hova tűnt Semjén Zsolt? A tinik között is hódít az autós üldözés. Az átigazolási szezon sztárja.